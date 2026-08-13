Frații Tate rămân în arest la Miami. Audierea pentru eliberare a fost amânată

Frații Tate vor rămâne în detenție în Miami după ce instanța federală a amânat pentru 27 august audierea în care urma să decidă dacă cei doi pot fi eliberați în timpul procedurii de extrădare. Cererea de amânare a venit din partea avocaților fraților Tate, care au declarat că au nevoie de mai mult timp pentru a răspunde argumentelor procurorilor, potrivit AP.

Cei doi urmau să apară joi în fața unei judecătoare federale, care trebuia să analizeze pozițiile apărării și acuzării înainte de a decide dacă vor rămâne în închisoare sau vor putea fi eliberați pe durata procesului de extrădare.

Procedura ar putea dura mai multe luni.

Instanța a aprobat solicitarea formulată de avocații lui Andrew și Tristan Tate, iar noul termen pentru audiere a fost stabilit pentru 27 august. Apărarea a declarat că are nevoie de timp suplimentar pentru a răspunde argumentelor procurorilor privind menținerea celor doi în arest.

Frații Tate se află într-un centru federal de detenție din Miami. Ei au avut o scurtă apariție în instanță la două zile după ce au fost arestați, pe 18 iulie. Avocații au susținut că notorietatea celor doi reduce semnificativ posibilitatea unei eventuale fugări, mai ales în condițiile în care Andrew și Tristan Tate își fac publice frecvent locațiile prin intermediul rețelelor de socializare.

Biroul Procurorului SUA a depus documente prin care solicită ca frații Tate să rămână în detenție până la audierea referitoare la extrădare. Potrivit documentelor citate de Associated Press, cazurile de extrădare internațională presupun o prezumție puternică împotriva eliberării pe cauțiune, iar procurorii consideră că cei doi nu au reușit să răstoarne această prezumție.

Și procurorii britanici au avertizat asupra riscului ca Andrew și Tristan Tate să fugă înaintea audierii pentru eliberare.

Avocații lor au respins această ipoteză și au invocat comportamentul celor doi în România, unde susțin că aceștia au respectat restricțiile impuse în cadrul procedurilor judiciare.

În Regatul Unit, Andrew și Tristan Tate sunt vizați de acuzații privind trafic de persoane, violuri și agresiuni violente împotriva mai multor victime.

Procurorii au invocat și acuzațiile formulate în România, potrivit cărora cei doi ar fi încercat să intimideze martori.

Aceste elemente sunt prezentate de acuzare drept argumente suplimentare împotriva eliberării celor doi înainte de soluționarea procedurii de extrădare.

Autoritățile britanice au termen până la mijlocul lunii septembrie pentru a transmite Departamentului de Stat dovezile necesare susținerii cererii de extrădare.

Potrivit moțiunii depuse de apărare, această etapă ar putea face ca Andrew și Tristan Tate să petreacă mai multe luni în Centrul Federal de Detenție din Miami înainte de finalizarea procedurilor.

O dată pentru audierea propriu-zisă privind extrădarea nu a fost încă stabilită.

Frații Tate sunt ținuți într-o unitate specială, măsura fiind luată pentru propria lor protecție.