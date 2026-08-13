Extrădarea lui Paul Philip al României din Franța este amânată după ce avocații săi au invocat probleme cardiace și au cerut suspendarea procedurii, iar Curtea de Apel din Paris a dispus efectuarea unei expertize medicale înainte de continuarea demersurilor.

Magistrații francezi trebuie să stabilească dacă afecțiunile medicale invocate de apărare sunt suficient de grave și, în cazul unei predări către România, dacă acestea pot fi tratate în penitenciarul în care Paul Lambrino ar urma să își execute pedeapsa. Expertiza ar putea prelungi procedura cu mai multe luni.

Apărarea lui Paul Philip a solicitat suspendarea pe termen nelimitat a procedurii de extrădare, invocând starea sa de sănătate. Înainte de a decide asupra acestei cereri, instanța franceză a considerat necesară o evaluare medicală de specialitate.

Medicii desemnați trebuie să analizeze gravitatea problemelor cardiace și să stabilească dacă acestea permit executarea pedepsei într-un penitenciar din România.

Evaluarea este importantă deoarece starea de sănătate a persoanei solicitate poate reprezenta un element luat în calcul în procedurile judiciare privind predarea către un alt stat.

Până la clarificarea situației medicale, Paul Philip rămâne în arest în Franța. Curtea de Apel din Paris i-a respins solicitarea de a fi pus în libertate, potrivit informațiilor Digi24.

Expertiza medicală și etapele procedurale care vor urma ar putea dura mai multe luni. Ulterior, instanța franceză va putea analiza dacă sunt îndeplinite condițiile pentru continuarea procedurii de predare către România.

Noua etapă a procedurii vine după ce Curtea de Apel din Paris a decis în iunie 2026 că Paul Lambrino poate fi predat autorităților române. Potrivit Ministerului Justiției, acesta are de executat în România o pedeapsă de trei ani și patru luni de închisoare.

Cazul are un istoric judiciar îndelungat. În anii anteriori, instanțele din Franța și Malta au respins cereri privind predarea lui Paul Lambrino, în contextul unor argumente referitoare la drepturile fundamentale și condițiile de detenție din România.

Paul Lambrino a fost condamnat definitiv în România la trei ani și patru luni de închisoare în dosarul privind retrocedarea ilegală a Fermei Regale Băneasa. Sentința a fost pronunțată în 2020.

În dosar au fost condamnate mai multe persoane, iar prejudiciul estimat de procurori a fost de aproximativ 145 de milioane de euro.

Paul Lambrino, care își revendică titlul de prinț al României, este cunoscut și sub numele de Paul Philippe al României sau Paul Lambrino. El este descendent al lui Carol al II-lea prin fiul acestuia, Carol Mircea Lambrino.

În perioada următoare, rezultatul expertizei medicale va fi unul dintre elementele esențiale pentru continuarea procedurii.

Instanța franceză va trebui să stabilească dacă starea de sănătate a lui Paul Lambrino permite predarea și dacă eventualele probleme medicale pot fi gestionate în sistemul penitenciar românesc.

Până la o nouă decizie a judecătorilor francezi, extrădarea nu poate fi pusă în aplicare.