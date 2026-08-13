Vremea se răcește joi în sud-vestul și sudul României, după zilele cu temperaturi ridicate, iar canicula dispare din prognoză. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade Celsius, în timp ce meteorologii anunță perioade cu înnorări și ploi slabe în mai multe regiuni ale țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Schimbarea vremii va fi resimțită cel mai puternic în sudul și sud-vestul țării, unde valorile termice vor coborî față de zilele precedente.

Cele mai ridicate temperaturi, de până la 32 de grade Celsius, sunt prognozate în Banat și Crișana, în timp ce în nord-vestul Munteniei maximele se vor opri la aproximativ 22 de grade.

Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, însă vor exista perioade în care înnorările se vor accentua. Ploi slabe sunt prognozate local în zona Carpaților Meridionali și izolat în Oltenia, Muntenia și Transilvania.

Cantitățile de apă nu vor fi importante. În zonele în care se vor produce precipitații, acestea vor ajunge, în general, la aproximativ 5-10 litri pe metru pătrat.

Răcirea vremii vine după mai multe zile în care temperaturile au urcat la valori ridicate în numeroase regiuni. Joi, însă, valorile de peste 30 de grade vor fi întâlnite în special în vestul și nord-vestul țării.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului, însă în sud și nord-vest vor exista intensificări.

Meteorologii estimează că vitezele vântului pot ajunge la 40-45 km/h. În aceste condiții, vremea va avea un caracter mai răcoros în regiunile afectate, în special în zonele unde temperaturile scad și cerul va fi temporar noros.

Nu sunt așteptate cantități importante de precipitații, iar ploile prognozate vor avea, în general, caracter slab.

Și în Capitală se va simți răcirea vremii. Temperatura maximă va ajunge joi la aproximativ 27-28 de grade Celsius, cu câteva grade mai puțin față de valorile ridicate din zilele precedente.

Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla moderat. În București, viteza vântului poate ajunge la 30-35 km/h.

Astfel, ziua de joi aduce o schimbare vizibilă a regimului termic, după perioada cu temperaturi ridicate. Canicula iese din prognoză, iar în sudul țării temperaturile scad, în timp ce ploile slabe și vântul vor contribui la o senzație de răcorire.