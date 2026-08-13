Prognoza meteo, 13 august. Procesul de răcire a vremii se va resimți în cea mai mare parte a țării, însă scăderile de temperatură vor fi mai pronunțate în regiunile sudice și sud-vestice. Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 24 de grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând până la 32 de grade în Banat și Crișana. Peste noapte, termometrele vor indica valori minime cuprinse între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade în zonele de coastă.

Noul tablou meteorologic aduce un cer variabil, cu înnorări temporare și averse însoțite de descărcări electrice. Aceste fenomene se vor manifesta cu precădere în timpul zilei, local în Carpații Meridionali și pe arii izolate în restul lanțului montan, precum și în Oltenia, Muntenia și Transilvania. Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă vor ajunge la 10…15 l/mp. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta ușoare intensificări pe parcursul zilei în sud și nord-vest, unde vitezele la rafală vor atinge 40…50 km/h.

În Capitală, condițiile meteorologice se mențin predominant frumoase. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări moderate în timpul zilei, cu viteze de 30…35 km/h, urmând ca noaptea să devină în general slab.

Regimul termic va fi în scădere față de zilele precedente, astfel că maxima zilei se va opri în jurul valorii de 30 de grade. Pe parcursul nopții, minima va coborî până la valori de 14…16 grade.

Ziua de vineri aduce o stabilizare a vremii, care va deveni caldă și plăcută în Crișana, Banat, Maramureș și pe arii mai restrânse în Transilvania și Oltenia. Temperaturile maxime se vor situa între 24 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și pe litoral, ajungând la 33 de grade în extremitatea de vest, în Banat și Crișana. Valorile minime nocturne se vor încadra între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral.

Cerul va rămâne variabil, însă după-amiază se vor aduna nori în zona Carpaților Meridionali și Occidentali. În aceste masive se vor semnala pe arii restrânse averse slabe, cu acumulări de apă de 2…5 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, având unele intensificări temporare în regiunile sudice pe parcursul zilei, cu viteze de 40…50 km/h.