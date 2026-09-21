Vremea se răcește puternic în România în primele zile ale intervalului 21 septembrie - 4 octombrie 2026, iar ploile vor apărea în mai multe regiuni, în timp ce la altitudini mari sunt așteptate inclusiv lapoviță și ninsoare, potrivit prognozei ANM pentru următoarele două săptămâni. După acest episod, temperaturile vor începe să crească din nou, iar în unele zone maximele vor ajunge la 24-26 de grade.

Cele mai scăzute valori sunt estimate în jurul zilelor de 22 și 23 septembrie, când în mai multe regiuni maximele vor coborî spre 15-20 de grade. Ulterior, vremea va intra într-un proces de încălzire, iar finalul lunii septembrie va aduce din nou temperaturi apropiate de 25 de grade în vestul și sud-vestul țării.

Una dintre cele mai mari diferențe de temperatură va fi resimțită în Muntenia. După maxime de 28-30 de grade în prima zi a intervalului, valorile termice vor coborî la numai 20-21 de grade în zilele de 22, 23 și 24 septembrie. Răcirea nu va dura însă până la finalul perioadei. Temperaturile vor începe să crească ulterior, iar la sfârșitul lunii septembrie și în primele zile din octombrie sunt estimate maxime de 23-24 de grade. Primele zile vor aduce și precipitații.

„Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie și izolat sunt posibile și cantități de apă însemnate (10…15 l/mp). Predictibilitatea privind evoluția precipitațiilor scade după aceste zile”, a transmis ANM.

O schimbare asemănătoare este așteptată în Dobrogea. După aproximativ 27 de grade în prima zi, vremea se va răci semnificativ, iar în intervalul 22-24 septembrie temperaturile maxime vor ajunge la 19-20 de grade. Pentru restul perioadei, meteorologii estimează valori în jurul a 22 de grade.

„Sunt prognozate ploi locale în 21, 22 și 23 septembrie. Sunt probabile intervale cu ploi și în restul intervalului, în special în jurul datei de 27 septembrie” au informat meteorologii.

Și Moldova va trece prin câteva zile reci la începutul intervalului.

Între 21 și 24 septembrie, temperaturile maxime medii vor fi cuprinse între 17 și 19 grade. Ulterior, valorile vor urca treptat, iar spre finalul lunii septembrie media maximelor va ajunge la aproximativ 22 de grade.

La începutul lunii octombrie, temperaturile estimate pentru această regiune vor fi în jurul a 20 de grade.

În Oltenia, vremea se schimbă rapid după o primă zi în care maximele se vor situa între 26 și 28 de grade.

În 22 și 23 septembrie, temperaturile vor coborî la 20-22 de grade. După acest episod, tendința va fi din nou de încălzire.

Până la finalul lunii septembrie, maximele vor putea ajunge la 25-26 de grade, iar la începutul lunii octombrie sunt estimate temperaturi de aproximativ 24 de grade.

În Banat, scăderea temperaturilor va fi vizibilă în 22 și 23 septembrie, când maximele nu vor depăși, în medie, 18-20 de grade. Ulterior, valorile termice vor urca spre 22 de grade. O încălzire mai evidentă este prognozată după 26 septembrie. Din acel moment și până la 4 octombrie sunt estimate temperaturi maxime de 24-26 de grade.

Nopțile vor rămâne însă mai răcoroase. Temperaturile minime vor fi de aproximativ 7-8 grade în prima parte a intervalului și vor ajunge spre 10 grade la finalul lunii septembrie și începutul lui octombrie.

„Pe alocuri vor fi ploi în general slabe cantitativ în perioada 22 – 25 septembrie. În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă”, mai spune ANM. Și în Crișana, vremea se va răci puternic în primele zile.

În 22 și 23 septembrie, maximele vor coborî la 16-18 grade, după care temperaturile vor începe să crească. Spre sfârșitul primei săptămâni sunt prognozate valori de 24-25 de grade, care ar urma să se mențină și la începutul lunii octombrie. Temperaturile minime vor fi în jurul a 8 grade în prima săptămână și de aproximativ 10 grade în cea de-a doua parte a intervalului.

În Transilvania, răcirea va fi mai accentuată. De la aproximativ 20 de grade în prima zi, temperaturile maxime vor ajunge la numai 15-16 grade în 22 și 23 septembrie.

Ulterior, vremea se va încălzi, iar maximele vor urca spre 21-22 de grade. Aceste valori sunt estimate să se mențină până la finalul perioadei analizate de meteorologi. Primele zile vor aduce și ploi.

„Vor fi ploi în perioada 21 – 25 septembrie, iar izolat cantitățile de apă pot fi însemnate (10…15 l/mp). În restul intervalului de anticipație probabilitatea pentru ploi va fi redusă ”, notează ANM.

În Maramureș, temperaturile maxime vor coborî la 16-17 grade în zilele de 22 și 23 septembrie.

După acest interval, vremea va intra treptat într-un proces de încălzire.

La finalul lunii septembrie, media maximelor ar putea ajunge la aproximativ 24 de grade.

În primele zile din octombrie sunt prognozate temperaturi de 22-23 de grade.

Cea mai rece vreme din următoarele două săptămâni va fi, așa cum este normal, în zona montană. Răcirea va fi puternică în intervalul 22-24 septembrie, când media temperaturilor maxime va ajunge la numai 6-8 grade.

În timpul nopților, valorile termice vor coborî până în jurul pragului de 0 grade. După 24 septembrie, temperaturile vor începe să crească treptat, iar maximele medii sunt estimate să ajungă la 12-15 grade. În primele zile ale intervalului vor apărea precipitații în cea mai mare parte a zonei montane. La altitudini de peste 1.700 de metri, ploile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

„Vor fi precipitații în cea mai mare parte a zonei de munte în perioada 21 – 24 septembrie, iar la altitudini mari (de peste 1700 m), trecător și lapoviță și ninsoare. Probabilitatea pentru precipitații scade semnificativ după acest interval”, a conchis ANM.

Prognoza pentru perioada 21 septembrie - 4 octombrie indică astfel un început rece și instabil în cea mai mare parte a țării, urmat de o creștere treptată a temperaturilor. Cele mai ridicate valori din a doua parte a intervalului sunt așteptate în vest și sud-vest, unde maximele vor putea reveni la 24-26 de grade.