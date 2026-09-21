Horoscopul lui Dom’ Profesor,  22 septembrie 2026. Din Cehia, cu drag

Pe 22 septembrie s-au născut Michael Faraday, Erich von Stroheim, Anna Karina, Augustin Buzura, Alice Botez, Dumitru Ghiaţă, Grigore Cobălcescu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Teodosie, mitropolitul Moldovei, Foca, Isaac şi Martin.

Tradiţional, în „Kalendar” sunt sărbători, uitate astăzi, ale elementului foc. „Măcinca Foca”. Peste sărbătorile ţărăneşti „păgâne” episcopii creştini au suprapus doi sfinţi, mucenici, făcători de minuni, episcopi unul „grădinarul”, celălalt „făcătorul de minuni”, tot cu numele Foca!

La sfârşitul verii, o ultimă sărbătoare a focului, elementul verii! „Nu se lucră în această zi, temându-se de foc!” (Olteanu, CPR, 2001, pagina 414; Pamfile, 1997, pagina 176)

Mai mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobiţi îmi scrieţi că sunteţi neliniştiţi şi îngrijoraţi. Aşteptarea vă face depresivi. Sfatul meu este să citiţi „Deşertul tătarilor”, de Dino Buzzati.

„Ambiţia de a avea un destin eroic, aşteptarea duşmanului timp de o viaţă, în speranţa unei lupte glorioase, este ridicolă şi inutilă. Bătălia finală a omului cu moartea (adevăratul său inamic) demonstrează că orice viaţă mediocră poate avea un sfârşit eroic - să mori cu demnitate, curaj, chiar cu eleganţă.” – Octavian Paler, despre “Deşertul tătarilor”.

Din Praga de Aur, Daniela Lazarová ne informează, cu drag:

Președintele Petr Pavel a început luni o vizită în Statele Unite, începând cu New York, unde va omagia victimele atacurilor teroriste din 11 septembrie.

Cu prilejul Adunării Generale a ONU, el se va întâlni cu secretarul general al ONU, António Guterres. Pavel a declarat înainte de plecare că dorește, de asemenea, să promoveze candidatura Cehiei pentru un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU pentru perioada 2032–2033.

El se va întâlni luni cu președintele slovac Peter Pellegrini. Pavel urmează să susțină miercuri discursul național al Cehiei în fața Adunării Generale.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni urmează să viziteze Republica Cehă pe 29 septembrie, a relatat Radiodifuziunea Cehă, citând Ministerul Afacerilor Externe ceh. Meloni și omologul său ceh, Andrej Babiš (ANO), urmează să semneze un acord care consolidează cooperarea dintre cele două țări în mai multe domenii.

Va fi prima lor întâlnire pe teritoriul ceh. Acordul este în negocieri din februarie. Babiš și Meloni s-au întâlnit deja pentru discuții bilaterale la nivel de prim-ministru, când premierul italian l-a găzduit pe omologul ei ceh la Roma, la începutul lunii februarie. Acolo au convenit să pregătească acordul, acum finalizat.

Comerțul bilateral dintre Republica Cehă și Italia valorează în total 7,7 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 188 de miliarde de coroane cehe la cursul de schimb actual.

Guvernul ceh a aprobat luni propunerea de buget de stat pentru 2027. Ministrul Finanțelor, Alena Schillerová (ANO), urmează să prezinte detalii ulterior. Proiectul prevede un deficit de aproximativ 386 de miliarde CZK, în urma unui acord al coaliției guvernamentale de a reduce cifra inițială cu aproximativ 3 miliarde CZK.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, măsuri pentru a aborda creșterea rapidă a prețurilor la benzină și motorină, determinată de escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și de capacitatea limitată a rafinăriilor. Alte aspecte includ creșteri ale pensiilor, finanțarea infrastructurii de transport și plățile statului pentru persoanele a căror asigurare de sănătate este acoperită de guvern.

Rusia ar putea testa coeziunea NATO în viitorul apropiat, a declarat șeful Serviciului Ceh de Informații de Securitate (BIS), Michal Koudelka, într-un interviu acordat publicației The Guardian.

Koudelka a declarat că un posibil atac rusesc, inclusiv o incursiune limitată pe teritoriul unui stat membru NATO, ar putea avea loc în câteva luni, mai degrabă decât în ​​ani.

El a avertizat că, pe lângă creșterea activității dronelor, Kremlinul ar putea lua în considerare o invazie la scară mică a unei țări NATO care se învecinează cu Rusia.

El a spus că un astfel de scenariu ar putea implica o incursiune limitată, provocări sub steag fals sau o campanie la scară largă menită să influențeze opinia publică. Cu toate acestea, el a subliniat că multe persoane depun eforturi pentru a preveni materializarea unui astfel de scenariu.

El a descris strategia actuală a Rusiei ca o încercare de a escalada tensiunile pentru a submina sprijinul pentru efortul de război al Ucrainei.

Fosta primă doamnă, Dagmar Havlová, va acorda Bibliotecii Municipale din Praga o licență gratuită pentru opera lui Václav Havel.

Ea a spus că a decis să facă acest lucru deoarece biblioteca a reușit să facă opera lui Havel accesibilă unui public larg.

Biblioteca va fi responsabilă de asigurarea continuității și, mai presus de toate, de conservarea pe termen lung a moștenirii lui Havel.

Havlová a anunțat decizia jurnaliștilor luni, în cadrul festivităților care marchează cea de-a 90-a aniversare a nașterii lui Havel.

Securitatea și ordinea publică sunt aspectele care contează cel mai mult pentru locuitorii Praghezi atunci când decid cum să voteze la alegerile municipale, potrivit unui sondaj realizat în septembrie de agenția NMS.

Locuitorii acordă, de asemenea, o importanță considerabilă gestionării bunurilor publice și disponibilității locuințelor.

Transportul s-a clasat mai jos în sondaj, în ciuda faptului că a fost una dintre cele mai importante probleme din campania electorală.

Politologul Jan Kubáček a atribuit clasamentul inferior al transporturilor frustrării pe termen lung a alegătorilor. El a spus că oamenii s-au obișnuit să audă politicienii vorbind despre îmbunătățirea transporturilor și făcând promisiuni fără a vedea prea multe schimbări, ceea ce a contribuit la creșterea scepticismului.

Căutările continuă pentru cei trei cetățeni cehi dispăruți în urma unui accident naval în Norvegia, a declarat luni un purtător de cuvânt al Ministerului ceh de Externe.

El a spus că ambasada Cehiei este în contact cu familiile tuturor celor patru membri ai echipajului și le oferă asistență consulară.

Patru cetățeni cehi au fost dați dispăruți de vineri în apropierea insulei Averøya. Salvatorii au găsit barca răsturnată sâmbătă și au recuperat ulterior trupul unuia dintre turiștii cehi.

Un program care marchează cea de-a 90-a aniversare a nașterii fostului președinte și disident ceh Václav Havel, care cade pe 5 octombrie, a început luni dimineață în Piața Mariánské din Praga.

Evenimentul de o zi a început cu o discuție informală între istoricul Petr Blažek și František Stárek, o figură proeminentă a mișcării clandestine cehe și semnatar al Cartei 77. Aceștia au discutat, printre altele, despre libertatea culturală și importanța solidarității într-o societate neliberă.

Evenimentul va cuprinde lecturi din operele lui Havel, un concert și dezvelirea ceremonială a unei bănci create de Václav Havel, în prezența văduvei sale, Dagmar Havlova.

Haideţi să trăim şi să vedem ce se va întâmpla. Aşteptând invazia tătarilor. Am uitat să vă spun că există şi un film, “Deşertul tătarilor” destul de bine făcut, meşteşugăreşte, nu foarte bine, dar decent, de prin 1965, parcă. Mă duc să-l revăd, îl am pe undeva! Doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

Astăzi trebuie să fii mai disponibil şi gata mereu de muncă. Este o zi ceva mai densă, cu probleme care aşteaptă rezolvarea numai de la tine. Deci, la serviciu şi acasă, eşti de neînlocuit! Dacă ai probleme acasă lasă pe mâine, noaptea e un sfetnic bun. Primesti, din nou, nişte veşti aşa-şi-aşa. Odihneşte-te mai mult, oboseala cronică s-a strâns ca o zgură şi poate să te afecteze. Evita cafeaua, tutunul, piperul, orice te-ar irita si mai mult.

TAUR

Poţi renunţa la un obicei prost. Poate fumezi foarte mult, sau mănânci cu două guri. Ce-i mult strică, ce-i puţin n-ajunge, se spune. Fă-ţi ordine în lucrurile tale. Vezi ce-ţi mai trebuie. Vezi ce nu-ţi mai trebuie. Fă-ţi puţină ordine şi în sufletul tău. Vezi ce te doare, ce te nelinişteşte...

GEMENI

Vezi de obiectivele tale, chiar dacă nu sunt importante. Ai dificultăţi de acomodare. La vreme şi la vremuri. Te simţiţi singur şi ameninţat. Sunt cu tine, o să trecem şi peste asta! O dimineaţă aproape relaxantă, fără prea mult de lucru şi fără complicaţii. La prânz, posibilă şi neaşteptată schimbare de program. Ai un prilej să te evidenţiezi profesional. Foloseşte-l, cu speranţa că o să iasă şi bani, nu numai laude. O veste bună de departe, poate de la rude sau prieteni din străinătate!

Poţi să progresezi şi să rezolvi eficient problemele, dacă încetezi să te mai compari cu alţii. Fiecare este unic şi nimeni nu este perfect! Azi vorbeşte la subiect, fără să faci comparaţii. Discuţii aprinse cu cineva de la care vrei să obţii ceva important. Evită deplasările, la grabă, în cursul dimineţii. Seara este mai bine potrivită pentru concluzionarea unor afaceri-relaţii. O veste, o informaţie îţi oferă o oportunitate neaşteptată, dar deosebit de plăcută/profitabilă.

LEU

Ambianţa pare plăcută şi liniştită, atât la serviciu cât şi acasă. Atenţie, este o capcană - când în jungla de beton este linişte, înseamnă că cineva stă la pândă. Chiar şi Leii sunt vânaţi! Astăzi trebuie să alegi cu grijă modul de abordare a problemelor tale sentimentale. Este bine să fii convingător dar şi rabdător. Nu toate noutăţile trebuie spuse in gura mare, trebuie sa dai dovadă de mai multa diplomaţie şi tact in relaţiile cu colegii tăi. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă!

FECIOARĂ

Ai nevoie de o vedere în perspectivă, obiectivă, ca să analizezi cum trebuie sentimentele tale. Ai impresia, cu satisfacţie, că ai lăsat în urmă o perioadă şi începi un nou segment de viaţă. Astăzi eşti, din punct de vedere emoţional, mai sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, mai ales nu exagera. Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut. Ca să fie o zi bună, fără decepţii, nu aştepta foarte mult de la ea, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi. Nu promite, la rândul tău, nimic!

Cu puţină atenţie poţi face descoperiri interesente în ceea ce priveşte legăturile stabilite între colegii tăi, sau în anturaj, în general. Nu că ai fi mare psiholog, dar astăzi ai noroc! Fereşte-te de prietenii sau relaţii noi, conjunctura nu te avantajează. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor, mai ales daca sunt evident opera unor persoane interesate sau dornice de glorie cu orice preţ. Nu te enerva, oare sunt lucruri aşa de importante ca să-ţi tulbure echilibrul interior? Furia este primul semn al insuccesului. Nu dori lucruri imposibil de obţinut, aşa doar îţi amărăşti sufletul şi vezi cât de mic eşti!

SCORPION

Astăzi ai un simţ al umorului mai ascuţit, în coadă! Nu trebuie să ironizezi colegii mai săraci cu duhul, pentru că, nu-i frumos! Bine, poţi face câteva glume, că nu este interzis de lege! O idee interesantă îţi lumineză sufletul. Sunt favorizate vizitele şi întâlnirile cu prietenii şi rudele, mici călătorii, reuniunile de familie. După o periodă mohorâtă, ai o zi mai bună. Realizări mici, însă pline de bucurii. Te simţi bine şi faci planuri de viitor!

SĂGETĂTOR

Nu te lăsa zdrobit de activitatea densă cotidiană. Ia o pauză, relaxează-te! Nu trebuie să faci o obsesie din problemele tale, greu de rezolvat. Toate la timpul lor, spune înţeleptul! Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, după prânz. Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţină-te de ea. Dragostea e bine aspectată. Astăzi evita schimbările bruşte de program şi mai ales nu lasa colegii de la serviciu sau rudele apropiate să aibă iniţiative păguboase. Cu toate că este o zi bună, evită nepăsarea şi nerăbdarea.

Ţi se pare că viaţa dansează pe o melodie îndepărtată, plăcută. Totul pare favorabil! Pluton, mica planeta a plutocraţilor, a celor avuţi şi puternici, te favorizează încă mult timp! Mai multe obligaţii uitate se fac simţite spre sfârşitul zilei. După prânz, nu vorbi fără să-ţi faci un plan. Foloseşte intuiţia, dar nu te lăsa purtat de ea. Disimulează-ţi cu iscusinţă intenţiile printre imagini frumoase, poetice şi pline de culoare. Apoi exprimă direct şi hotărât ce ai de spus!

VĂRSĂTOR

Nu te înverşuna pe detalii mărunte, că nu eşti din zodia Fecioarei! Trebuie să te preocupe numai problemele importante, lăsând nimicurile urgente să se rezolve singure, sau lasă pe mâine! Zâmbeşte larg, spune o vorba bună şi mai câştigi un prieten. Nu trebuie neapărat sa călătoresti, iar dacă totuşi eşti obligat să pleci undeva astăzi trebuie sa fii foarte atent, in special la bagaje. Ai o propunere să câştigi mai mulţi bani. Toate felurile de a câştiga bani sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit.

PEŞTI

Foarte mult entuziasm şi bună dispoziţie, astăzi! Eşti plin de energie şi gata pentru fapte mari! Foseşte cu abilitate favorurile stelelor, ocupându-te astăzi de pregătirile de toamnă-iarnă! Astăzi - calm şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi, cu anturajul, cu partenerii şi colegii de la serviciu. Poţi lăsa lucrurile să se aşeze singure şi să nu acţionezi în nici un fel. Este şi asta o soluţie, dacă este verificată! Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Nu fii leneş, dar nici nu insista, pentru că eşti într-o perioadă favorabilă.