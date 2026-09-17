 Horoscopul lui Dom Profesor,  18 septembrie 2026

Pe 18 septembrie s-au născut împăratul Traian, Greta Garbo, Cesare Borgia, Leon Foucault, Kwame Nkrumah, Maria Şindilaru, Dumitru Pasima, Andrei Oişteanu.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Eumenie din Gortina, Ariadna şi Castor.

Nimic în „Kalendar”.

"Evenimentul Zilei" din 18 septembrie 1851 a fost apariţia primului număr din prestigiosul "New York Times". În plus, pe 18 septembrie 1866 a fost menţionat pentru prima dată numele fictivului detectiv particular Nick Carter într-o nuvelă numită "Odd Detective Pupil" scrisă de John Coryell şi publicată în "New York Weekly".

De atunci, din 1866 şi până astăzi, în anul de graţie 2026, au apărut 1.128 de detectivi particulari, diverse romane, diverşi autori. Dar toate aveau ceva în comun: numele, de fiecare data detectivul se numea Nick Carter! (Sursă „Book of Days”)

Am primit ceva corespondenţă.

Aşa că, până o să scot luneta Gina pe terasă, o să vă răspund la cei mai mulţi dintre domniile voastre, colectiv, dragi lupi, padawani şi hobbiţi.

Nu, ascendentul nu "este mai important decât zodia" la nicio vârstă! Am observat ca pe net multă lume se recomandă, de exemplu, Vărsător cu ascendent în Leu. Ridicol! În timpul vieții nu se schimbă zodia ca o pereche de ciorapi. Doar îmbatrânim, nu schimbăm zodia.

Probabil că este vorba de zodia în care cade ascendentul, care este doar direcţia Est în momentul naşterii şi atâta tot! Este o erezie stupidă, ca toate ereziile. Nu am pomenit-o la niciun autor, nici la părintele astrologiei Claudius Ptolemeu în a sa lucrare fundamentală "Tetrabiblos" şi nici în "Scrisori" - de fapt în niciunul din cele şase sute de tomuri de astrologie pe care le am!

Nu ştiu de unde provine acest fals astrologic, pe de altă parte provenienţa unei prostii nu este importantă!

Zodiile sunt perioade de timp în care se consideră că cei născuţi au unele caracteristici asemănătoare. Zodiile "europene", caldeene, au dimensiunea a circa treizeci de zile. Circa pentru că anul are 365 de zile şi o pătrime, iar zodiacul are numai 360 de grade, 12 zodii a câte 30 de grade fiecare! Chinezii consideră o zodie = un an. Mayaşii aveau 20 de zodii într-un an. Şi exemplele pot continua.

Deci, zodiile sunt stabilite în funcţie de caracterul, convingerile, obiceiurile şi religia populaţiilor arealului respectiv. Zodiile sunt fructul Pământului, nu cine ştie ce constelaţii şi proiecţii celeste! Altă dată o să vă povestesc, de fapt am mai făcut de câteva ori lucrul acesta, cum s-au stabilit zodiile şi de ce unele constelaţii au primit numele lor!

Trecerea dintr-o zodie în alta nu se face brusc. Există câte trei zile din zodia care se sfârşeşte şi zodia care începe, care se numesc cuspe, cuspide. Persoanele născute în acele perioade au caracteristici din ambele zodii.

De exemplu, o persoană născută pe 22 august ar trebui să se recomande ca fiind Leu-Fecioară, sau Leu cu influenţe din Fecioară!

Stabilirea exactă, la limită, dacă eşti născut într-o zodie sau alta se poate face numai cu ajutorul computerului, pe cazuri individuale. Există mai multe calendare, în spaţiul nostru cel puţin două: iulian şi gregorian. Mai există şi diferenţa dintre timpul sideral şi cel convenţional. Şi diferenţa dintre timpul real şi cel local. Să ne amintim că adăugăm o zi la patru ani (an bisect) pentru a compensa diferenţele, care însă se strâng treptat.

Vedeţi, astrologia nu este deloc uşoară. Se învaţă toată viaţa prin practicare neîntreruptă, studiu permanent şi cercetare a Cosmosului. Este un mod de viaţă, un mod de gândire: holistic, explorator, enciclopedic, moralizator şi responsabil!

Dacă credeţi că ceea ce vedeţi la televizor este astrologie, este la fel cum aţi crede că iarna este ceea ce vedeţi în bibeloul acela drăguţ, în capsula cu lichid şi cu fulgi albi de plastic!

Astrologia pe zodii pe care o comit şi eu aici are multe în comun cu ceea ce condamn! A apărut la sfârşitul secolului XIX din singurul motiv de a oferi publicului iluzia democraţiei. Iată, un serviciu, o ştiinţă grea şi secretă, de care se bucurau numai regii, este acum la dispoziţia maselor! Trăiască zodiile!

Şi, bineînţeles, a devenit imediat o industrie, un mod de a face bani!

Repet, din nou: nu fac niciun fel de horoscop personal, nu acord consultaţii publicului, nu răspund la corespondenţă, nu dau sfaturi, nu iau ucenici, nu ţin cursuri, nu vin la emisiuni tv, nu particip la simpozioane şi "târguri astrologice", nu, nu... sunt un pustnic în rodaj, exceptat de la regulile mondene.

Sau le fac pe toate de mai sus, în cazul "excepţiei de aur", dacă cineva, ceva, cumva, subiectul, îmi atrage atenţia!

Acestea sunt regulile mele ale jocului. V-am spus în repetate rânduri că astrologia nu este democratică, nici nu a fost concepută pentru mase. Dar, un sfat, două, nu a prins rău nimănui...

Sunt un pustnic în rodaj, mă simt bine aici, în Prahova submontană, în sărăcia mea cu lustru, cu lunetele şi căţelușele mele, dar şi cu celelalte vieţuitoare, cu fantomiţa pisicii Gina, cu cărţile şi hărţile mele, cu starețul Cristian, cu prietenul Idris şi vecina Dorina... cu vizitele periodice alor mei şi ale prietenilor din toată lumea! Să trăim şi să vedem...

Să vedem... Dragi lupi, padawani şi hobbiţi m-am surprins zilele trecute, în orăşelul de munte de unde fac cumpărăturile, că mă uitam la toate, din jur, cu mare atenţie, ca în copilărie, ca să nu uit niciodată. Eu şi o parte din generaţia mea am prins vremuri bune, a fost pace şi chiar o uşoară prosperitate. Mă uitam la boboceii noştri, la copiii noştri frumoşi şi inteligenţi. Oare ce o să le aducă ziua de mâine? Oare simt schimbarea, de aceea mă uit fix?

Să trăim până mâine, să trăim în pace, că de binele promis ne-am săturat şi asta nu numai până mâine, chiar dacă ziua de mâine nu are nicio vină, ea este doar o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 18 septembrie 2026

BERBEC

Ai un umor sclipitor şi îţi aminteşti şi poantele bancurilor, ceea ce, să fim drepţi, nu te caracterizează! Poţi să pui la punct pe cei care îţi invadează teritoriul, fizic sau psihic! Astăzi eşti mai puţin ambiţios şi încăpăţânat decât de obicei şi pari chiar mulţumit de situaţia ta actuală şi de ceea ce ţi se întâmplă. Trebuie să-ţi clarifici astăzi exact legăturile cu oamenii tăi, familie sau anturaj şi cu partenerii de afaceri sau colegii de serviciu. Aceasta te poate ajuta foarte mult în „folosirea” lor cât mai eficient posibil.

TAUR

Toată lumea îţi spune că ai multe calităţi. Trebuie să te foloseşti de aceste daruri atunci când trebuie, la momentul potrivit şi astăzi este una dintre acele zile. Obţii ceea ce ţi-ai propus! Poţi păcăli pe toată lumea, dar nu şi pe tine însuţi. Trebuie să începi să faci unele cerneri, să verifici cine îţi este loaial şi cine nu! Clarificare care trebuie făcută doar pentru scopurile tale şi uzul tău personal, în nici un caz să nu apară că eşti într-un proces de catalogare. Graba şi enervarea nu au fost niciodată productive. Nici astăzi. Trebuie să dai dovadă de tact, calm şi diplomaţie.

GEMENI

Trebuie să descoperi unde e eroarea, defectul. Eşti confruntat cu o structură, un aparat, care nu funcţionează corect. Ai idei şi imaginaţie, până seara o să rezolvi, cu siguranţă! Simţi nevoia unui grad de libertate personală mai mare, care în sistemul actual „ticăloşit” înseamnă doar bani mai mulţi. Ai tendinţa logică să amâni nişte lucruri şi până la urmă nu este chiar o idee rea. Astăzi evită hotărârile strategice şi întâlnirile importante, amână, dacă nu se poate altfel.

RAC

Dimineaţa te pui, încet, în mişcare. Ai nevoie de mişcare fizică, cât şi schimburi de idei, mişcare spirituală. Astăzi poţi întâlni pe cineva care îţi arată bucuria de a face lucruri bune! Aşa că stai liniştit şi fă-ţi planuri pe care nu o să poţi să le atingi. Sau mai bine, sub influenţa planetei Venus, vrei să te simţi bine şi să te distrezi. Ceea ce se poate întâmpla în a doua parte a zilei. Nu ar fi rău să vizitezi un muzeu sau un supermarket. Până la urmă este acelaşi lucru pentru că nu ai bani să cumperi „exponatele”!

LEU

Eşti prea încordat şi prea nervos. Eliberează energia negativă prin sport sau prin practicarea unei discipline spirituale. Rugăciunea este cea mai recomandată şi răspândită la noi! Nu te baza pe intuiţie, cel puţin nu astăzi. Încercă să nu te enervezi şi mai ales să nu iei decizii importante. Stelele spun că doreşti puţină solitudine ca să ai o vedere de perspectivă asupra ultimei perioade de timp şi să faci planuri de viitor.

FECIOARĂ

Te-ai hotărât ca astăzi să iei în considerare partea plină a paharului. Ai o atitudine pozitivă şi acest lucru nu trece neobservat. Poţi să atingi obiectivele tactice pe care ţi le propui! Eşti solicitat, din nou. Toate treburile par că încep, încet-încet, să se aranjeze cum îţi doreşti tu şi cum ar fi normal să fie. Este bine să iei toate măsurile de siguranţă pe care este înţelept să le iei în astfel de cazuri. Nu exagera, însă, pentru că defensiva şi măsurile exgerate de protecţie atrag cu siguranţă un necaz.

BALANŢĂ

Astăzi poţi să mizezi pe capacitatea ta de seducţie, ca să convingi pe cei din jur în vederea realizării intereselor tale. Nu risca inutil şi amână tot ceea ce se poate amâna. Nu lua iniţiative periculoase şi nu te băga în faţă, cel puţin până la sfârşitul săptămânii când aspecte favorabile te avantajează, din nou. Partea negativă a horoscopului este în domeniul energiei vitale. Te simţi ceva mai obosit şi mai tensionat ca de obicei.

SCORPION

Te simţi gata de orice, eşti într-o formă de zile mari! Parcă nimic nu te poate tulbura şi nimic nu pare supărător. De fapt aşa este, dedică ziua cu multă plăcere familiei, celor mici. Dedică ziua familiei şi încearcă să descifrezi relaţiile şi dorinţele fiecărui membru al familiei. Oferă-le ajutorul. Dar fii precis şi evită neclarităţile. Pe de altă parte este ceva care te îngrijorează, dar care nu are formă precisă. Vremurile!

SĂGETĂTOR

În timpul zilei de azi îţi schimbi de câteva ori opiniile. Ai nevoie de o schimbare în viaţa ta socială şi sentimentală. Această schimbare necesară se poate face cu paşi mici, discutând! Trebuie să faci pe Solomon în familie, sau în anturajul tău apropiat. Oricum, nu lăsa problemele, mai ales în familie, să se dezvolte fără să le controlezi.

Astăzi, eşti o adevărată forţă a naturii. Ai o energie puţin obişnuită şi te comporţi ca un uragan. Trebuie să te concentrezi ca să rezolvi problemele care te asalteză! Întâi pe cele urgente. Totuşi, partea socială a zodiacului te avantajează. Carisma ta este în creştere şi poţi cere favoruri care îţi vor fi acordate. De exemplu, un împrumut pe termen lung, sau chiar nerambursabil, de la cineva din familie!

VĂRSĂTOR

Astăzi eşti în armonie cu anturajul, dar şi cu sufletul. Nu uita că nu ai suflet, eşti un suflet care ai un corp! O zi bună, pentru că micile necazuri cotidiene nu îţi tulbură echilibrul. Amână cu distincţie şi cu zâmbetul pe buze orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei. Peste câteva zile configuraţia planetară îţi este din nou binevoitoare şi poţi beneficia de influenţe cosmice ce îţi vor umple buzunarele, sau în orice caz nu le vor goli.

PEŞTI

Agresivitatea nu îţi place şi nu te caracterizează. Faţă de un climat violent, ai o justificată reţinere şi delimitare. Astăzi te confrunţi cu unele probleme complicate, la serviciu şi acasă. Este o perioada buna, in toate aspectele, mai putin banii obtinuti prin comert. Evita, mai ales în cursul dimineţii, discutiile cu membrii familiei sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare fără multe consultări şi tam-tam-uri. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada nu este foarte rea, dar nici excesiv de bună!