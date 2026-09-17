UDMR îl susține pe Siegfried Mureșan, dar Kelemen Hunor pune o condiție

Kelemen Hunor a anunțat că UDMR va participa la demersul pentru construirea unei majorități parlamentare. Liderul Uniunii a arătat însă că formațiunea nu va susține o formulă de guvernare care să depindă de voturile AUR și ale partidelor pe care le-a numit extremiste.

Kelemen Hunor a afirmat că principala sarcină a premierului desemnat este construirea unei majorități parlamentare care să permită învestirea viitorului Guvern. UDMR va participa la acest demers.

”Preşedintele a decis: l-a desemnat pe Siegfried Mureşan pentru funcţia de prim-ministru. Misiunea premierului desemnat este să construiască o majoritate parlamentară, iar noi vom fi parteneri în acest demers”, transmite Kelemen Hunor pe Facebook.

Declarația vine în condițiile în care Kelemen Hunor afirmase, după consultările de la Palatul Cotroceni, că PNL, USR și UDMR nu dispun singure de suficiente voturi pentru formarea unei majorități parlamentare.

Președintele UDMR a stabilit însă și o limită în ceea ce privește formula prin care ar putea fi obținute voturile necesare pentru instalarea noului Executiv.

”Într-un singur lucru nu facem compromisuri: nu acceptăm o majoritate bazată pe voturile AUR şi ale partidelor extremiste”, mai spune Kelemen Hunor.

Poziția exprimată joi de liderul UDMR confirmă disponibilitatea formațiunii de a participa la construirea unei majorități în jurul lui Siegfried Mureșan, dar exclude o formulă dependentă de voturile AUR și ale formațiunilor descrise de Kelemen Hunor drept extremiste.

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi că îl propune pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. La momentul anunțului, șeful statului a spus că acesta îi ceruse timp pentru a lua o decizie.

”Rămâne prima opţiune pentru mine în acest moment şi aştept să-mi confirme sau să-mi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus şeful statului.

Ulterior, Mureșan a anunțat într-o postare pe Facebook că acceptă propunerea pentru funcția de premier. După desemnare, următoarea etapă este construirea unei formule care să poată obține voturile necesare în Parlament, obiectiv pentru care UDMR a anunțat că va fi partener.