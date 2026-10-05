Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, consideră că desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru este „o propunere mai adecvată” decât o nouă nominalizare a lui Eugen Tomac. El a precizat că UDMR este dispus să discute despre formarea unui Guvern, însă a exclus negocierile pentru învestire cu AUR și SOS.

„Ca persoană, cred că este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier al României. Trebuie să vedem cu ce program, cam ce ar dori să facă domnul Luca Niculescu și, sigur, să vedem cum s-ar putea forma această majoritate, pentru că noi aveam o singură linie roșie, să nu trebuiască să avem negocieri politice pentru învestirea guvernului cu AUR și cu SOS.

Cred că e o propunere mai adecvată decât dacă l-ar fi desemnat încă o dată pe Tomac. Nu spunem nu, cred că e un om competent, am putea să îl votăm în Parlamentul României, depinde de programul de guvernare pe care îl propune și depinde de forma în care se poate face majoritatea în Parlamentul României”, a afirmat Csoma Botond

Deputatul UDMR l-a descris pe Luca Niculescu drept „un om competent” și a spus că desemnarea unui independent din afara scenei politice ar putea facilita formarea unei majorități parlamentare.

„Considerăm că în această situație tensionată ar putea să aibă șanse mai mari să coaguleze o majoritate în Parlamentul României, dacă vine un independent din afara politicii, din afara scenei politice. Să vedem dacă va reuși”, a spus oficialul UDMR.

Csoma Botond a precizat că formațiunea poate analiza atât varianta unui Guvern politic condus de un premier tehnocrat, cât și formarea unui Guvern „pur tehnocrat”.

Potrivit liderului deputaților UDMR, trebuie evaluat care dintre cele două formule ar putea beneficia de o susținere mai largă în Parlament.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, este a patra nominalizare pentru funcția de premier anunțată luni de președintele Nicușor Dan.

După desemnare, Luca Niculescu a declarat că acceptă responsabilitatea în contextul dificultăților cu care se confruntă România: „Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului”.

Niculescu a precizat că prima sa misiune va fi formarea unei majorități parlamentare care să susțină un Guvern „profund ancorat” în direcția europeană și euroatlantică a României.

„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi”, a mai declarat Luca Niculescu.