Europa, ținta unui război hibrid. Scenariul prezentat de Tudor Păcuraru

Incidentele hibride produse în Europa ar putea urmări provocarea unei reacții pripite din partea NATO sau a Uniunii Europene, susține colonelul în rezervă Tudor Păcuraru. În emisiunea „Evenimentul istoric”, moderată de Dan Andronic, discuția a vizat amenințările cu bombă, atacurile asupra unor infrastructuri civile și dificultatea atribuirii unor astfel de operațiuni.

Dan Andronic a enumerat mai multe incidente despre care a spus că s-au produs recent în state europene: sute de supermarketuri afectate în Franța, sute de școli din Italia care au primit amenințări cu bombă și zeci de zboruri vizate de alerte.

Moderatorul a descris efectele produse de astfel de acțiuni. „Vă dați seama ce înseamnă: chemați părinții de la serviciu să ia copiii acasă? Haos și așa mai departe.”

Tudor Păcuraru a afirmat că mesajele din unele dintre aceste cazuri ar putea fi urmărite până în Federația Rusă.

Dan Andronic a amintit însă că, pentru unele incidente, autoritățile franceze ar fi indicat și o posibilă implicare iraniană.

„La tipul ăsta de război hibrid, nici nu mai contează că te atacă iranienii, că te atacă rușii, că te atacă chinezii”, a spus moderatorul.

Tudor Păcuraru a prezentat propria interpretare asupra scopului unor asemenea provocări.

„Domnul Putin, în opinia mea, dorește să determine o reacție, o reacție pripită a NATO sau Uniunii Europene”, a afirmat acesta. Potrivit invitatului, Kremlinul ar avea nevoie să prezinte populației din Rusia imaginea unui conflict cu întregul Occident.

„În ochii populației din Rusia, el trebuie să dea impresia că se războiește cu Uniunea Europeană și cu NATO, ceea ce este inexact”, a spus Păcuraru. „Să spună: «Domnule, am fost înfrânt fiindcă ne-am luptat cu lumea întreagă, cu NATO și cu Uniunea Europeană»”, a continuat acesta.

Tudor Păcuraru a legat de această strategie și provocările pe care le-a menționat în timpul emisiunii.

„Din această cauză recurge la aceste provocări. Deci nu trebuie să-i dăm apă la moară”, a afirmat acesta.

În același context, Tudor Păcuraru a vorbit și despre cooperarea antiteroristă dintre Rusia și Statele Unite.

El a amintit un avertisment transmis de Ambasada SUA din Federația Rusă privind posibilitatea unui incident terorist.

„L-au căutat și l-au găsit pe tânărul care pregătea incidentul terorist. Deci cooperarea antiteroristă a existat”, a spus Tudor Păcuraru.

Dan Andronic a intervenit: „Asta a existat tot timpul. Asta nu s-a oprit niciodată.”

Tudor Păcuraru a spus că tocmai această capacitate de identificare ridică semne de întrebare atunci când Rusia afirmă că nu știe cine se află în spatele altor amenințări.

„În momentul în care s-au cerut informații despre amenințările la adresa zborurilor care constituiau act terorist, Rusia a spus că nu știe cine le face”, a afirmat acesta.

Pentru a-și susține argumentul, Păcuraru a relatat un caz din Federația Rusă în care o persoană care ar fi filmat într-un cimitir militar a fost identificată rapid de autorități după publicarea imaginilor online.

„A doua zi avea mascații la ușă”, a spus acesta.

Invitatul a folosit exemplul pentru a contesta ideea că autoritățile ruse nu ar avea capacitatea de a identifica sursa unor activități desfășurate pe internet.

„Ei au posibilitatea să te găsească (...) cine a postat, dar n-au vrut. Ceea ce este o semnătură”, a afirmat Tudor Păcuraru.