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Mark Rutte, declarație tranșantă despre pacea din Ucraina. Ce spune șeful NATO după negocierile intense din ultimele zile

Mark Rutte, declarație tranșantă despre pacea din Ucraina. Ce spune șeful NATO după negocierile intense din ultimele zileMark Rutte / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a abordat joi evoluția eforturilor diplomatice menite să oprească conflictul din estul Europei. Potrivit informațiilor, oficialul a adoptat o poziție rezervată în privința unui acord iminent, chiar și în contextul discuțiilor purtate recent pe mai multe fronturi internaționale, transmite AFP.

Mark Rutte, declarație tranșantă despre pacea din Ucraina. Ce spune șeful NATO după negocierile intense din ultimele zile

Declarațiile vin la finalul unei perioade marcate de o activitate diplomatică intensă, cu runde de negocieri desfășurate în Emiratele Arabe Unite, Rusia și Irlanda. Întrebat despre șansele reale ca ostilitățile să înceteze în viitorul apropiat, liderul NATO a evitat să ofere un pronostic optimist.

„Este foarte greu de spus”, a afirmat secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, într-un interviu acordat AFP, în marja unui summit la Dublin.

NATO

NATO / sursa foto: arhiva EVZ

Eforturile diplomatice ale aliaților, apreciate de conducerea NATO

Deși rămâne prudent în privința rezultatelor imediate ale tratativelor, Mark Rutte a subliniat implicarea majoră a partenerilor internaționali în căutarea unei soluții pentru încetarea războiului. Oficialul a ținut să evidențieze eforturile constante ale echipelor de negociatori din Statele Unite, Europa și Ucraina.

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El a lăudat totodată „munca asiduă” depusă de negociatorii americani, europeni şi ucraineni pentru a pune capăt acestui conflict.

Ce s-a discutat la Kremlin

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi că nu renunță la condițiile sale maximaliste pentru încheierea războiului din Ucraina, înaintând în același timp ideea unei încetări temporare a focului într-un punct strategic de pe front. Poziția a fost exprimată la Kremlin, în timpul întrevederii cu emisarii liderului american Donald Trump.

Trimisul special Steve Witkoff și Jared Kushner au fost primiți la Moscova de șeful statului rus, părăsind sediul administrației prezidențiale spre finalul după-amiezii. Cei doi oficiali americani au plecat ulterior spre Dublin pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aceasta fiind etapa finală a rundei diplomatice ce a succedat tratativelor ruso-ucrainene de la Abu Dhabi, mediate de Washington.

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