Rusia expulzează un diplomat din Republica Moldova

Ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat marți la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost înmânată o notă de protest.

În cadrul întrevederii, reprezentanții diplomației ruse i-au comunicat că Moscova a declarat indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova din Rusia, invocând principiul reciprocității.

Măsura reprezintă răspunsul Kremlinului la decizia autorităților de la Chișinău din 23 octombrie, când un angajat al Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova a fost declarat persona non grata.

Hotărârea moldovenească a venit după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat în satul Chiștelnița, din raionul Telenești, la o distanță mai mică de 100 de metri de o locuință.

Ministerul rus de Externe a calificat decizia Chișinăului drept un „gest neprietenos” și a transmis un protest „ferm”. Moscova contestă justificarea autorităților moldovene și afirmă că acestea nu ar fi prezentat dovezi care să demonstreze că aparatul de zbor prăbușit la Chiștelnița era de origine rusă.

În comunicatul său, diplomația rusă susține că măsura luată de Republica Moldova ar avea ca scop deteriorarea relațiilor bilaterale și crearea unor dificultăți pentru activitatea reprezentanței diplomatice a Rusiei de la Chișinău.

„Adevăratul scop este distrugerea în continuare a relațiilor ruso-moldovenești, care au o istorie de secole, și crearea unor condiții cât mai nefavorabile pentru activitatea Reprezentanței Permanente a Rusiei la Chișinău”, se arată în poziția prezentată de Ministerul rus de Externe.

În aceeași comunicare, Moscova a anunțat măsura de retorsiune împotriva unui reprezentant diplomatic moldovean: „În baza principiului reciprocității, partea rusă declară indezirabil un angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă”.

Autoritățile ruse nu au făcut public numele persoanei vizate și nici alte detalii despre angajatul misiunii diplomatice care va trebui să părăsească Federația Rusă. Comunicatul nu precizează nici termenul în care acesta trebuie să plece.

Decizia a fost anunțată marți seara târziu, într-un comunicat oficial. Convocarea ambasadorului și anunțul privind declararea unui diplomat moldovean drept indezirabil marchează o nouă etapă a tensiunilor dintre Chișinău și Moscova, după incidentul în care o dronă a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.