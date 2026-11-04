Republica Moldova. O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova, în timp ce Rusia lansa atacuri masive asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a traversat teritoriul țării în doar două minute. A intrat dinspre regiunea Odesa și a ieșit în direcția regiunii Vinița din Ucraina.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chișinău, incidentul a fost înregistrat în dimineața zilei de 4 noiembrie. La ora 04:23, sistemele de supraveghere au detectat drona în timp ce aceasta intra în spațiul aerian moldovenesc dinspre localitatea Zahnitkiv, regiunea Odesa.

Aparatul s-a deplasat în direcția orașului Camenca, din regiunea transnistreană. Două minute mai târziu, la ora 04:25, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin zona localității Vărăncău, raionul Soroca. Ulterior, și-a continuat traiectoria spre regiunea Vinița din Ucraina.

„La ora 04:23, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat neautorizat de către o dronă, din direcția localității Zahnitkiv, regiunea Odesa, Ucraina spre orașul Camenca, segmentul transnistrean, cu ieșirea ulterioară la ora 04:25 din spațiul aerian al localității Vărăncău, Soroca spre regiunea Vinița, Ucraina”, se menționează în comunicat.

Noul incident vine după o lună în care spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri. În octombrie au fost înregistrate 19 astfel de cazuri. Șase drone au explodat după ce au ajuns la sol.

Incidentele au fost raportate în mai multe raioane ale țării. Printre acestea se numără Căușeni, Ștefan Vodă, Anenii Noi, Hâncești, Ocnița, Dondușeni, Telenești, Călărași, Ungheni și Edineț. Încălcări ale spațiului aerian au fost semnalate și în patru localități din regiunea transnistreană.

Cele mai multe incidente soldate cu explozii au avut loc pe 3 octombrie. Atunci, drone au căzut în extravilanul orașului Căușeni și în localitățile Constantinovca, din raionul Căușeni, Crocmaz, din raionul Ștefan Vodă, Puhăceni, din raionul Anenii Noi, și Dubovca, din raionul Hâncești.

Un alt aparat de zbor a explodat pe 16 octombrie, în apropierea satului Scăieni, din raionul Dondușeni.

În urma incidentelor repetate, Ministerul Apărării le recomandă cetățenilor să anunțe imediat autoritățile dacă observă drone sau fragmente ale acestora. Sesizările trebuie făcute prin apelarea Serviciului 112.

Oamenii sunt avertizați să nu se apropie de aparatele de zbor și nici de resturile identificate. Acestea pot reprezenta un pericol, chiar dacă par deteriorate sau nu mai sunt în funcțiune.

Centrul Operații Aeriene continuă să supravegheze spațiul aerian al Republicii Moldova.

Potrivit datelor Ministerului Apărării, din 2022 și până la sfârșitul lunii octombrie 2026 au fost consemnate 104 încălcări ale spațiului aerian al țării. Dintre acestea, 67 au fost înregistrate doar în 2026.