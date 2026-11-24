Republica Moldova face pași pentru a prelua integral regimul de sancțiuni impus de Uniunea Europeană Federației Ruse și Belarusului. Autoritățile de la Chișinău urmează să elaboreze, până la sfârșitul lunii ianuarie 2027, o Foaie de parcurs care va stabili cum vor fi aplicate restricțiile și ce mecanisme trebuie create pentru a preveni ocolirea acestora.

Decizia a fost luată de Consiliul interinstituțional de supervizare, prezidat de prim-ministrul Vasile Tofan. Documentul va viza cele mai complexe regimuri de sancțiuni europene, aplicate Rusiei începând cu 31 iulie 2014 și Belarusului din 15 octombrie 2012.

În prezent, Republica Moldova aplică 91% dintre măsurile restrictive adoptate de Uniunea Europeană. Autoritățile și-au asumat însă angajamentul de a ajunge la o aliniere completă până la aderarea țării la blocul comunitar.

Documentul va stabili modificările legislative necesare și mecanismele prin care instituțiile statului vor putea pune în aplicare sancțiunile europene. Un capitol important va fi dedicat efectelor economice și sociale pe care le-ar putea avea aceste restricții asupra Republicii Moldova.

Guvernul vrea să identifice din timp sectoarele vulnerabile, companiile care ar putea fi afectate și posibilitățile de adaptare la noile condiții. Totodată, vor fi analizate măsuri de intervenție pentru diminuarea eventualelor pierderi.

Alinierea nu înseamnă doar preluarea unor interdicții în legislația națională. Republica Moldova va trebui să se asigure că acestea sunt respectate și că nu există mecanisme prin care sancțiunile să fie ocolite pe teritoriul țării.

În acest sens, autoritățile vor consulta reprezentanții sectoarelor economice vizate. De asemenea, vor pregăti ghiduri practice pentru agenții economici. Acestea vor explica ce activități sunt interzise, în ce situații pot fi aplicate excepții și care sunt procedurile de respectare a restricțiilor.

Guvernul recunoaște că aplicarea tuturor sancțiunilor europene ar putea avea consecințe economice. Cele mai expuse ar putea fi întreprinderile care continuă să desfășoare activități comerciale cu Rusia și Belarus.

Pentru a evita pierderi semnificative, autoritățile analizează posibilitatea introducerii unor măsuri compensatorii. Acestea ar urma să ofere sprijin cetățenilor și agenților economici afectați de extinderea restricțiilor.

În paralel cu pregătirile de la Chișinău, Uniunea Europeană intenționează să înăsprească presiunea economică asupra Rusiei. Comisia Europeană a prezentat luni propunerile pentru cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni, care vizează sectorul bancar, energetic și financiar, dar și persoanele implicate în războiul împotriva Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Bruxellesul va menține presiunea asupra Moscovei până când autoritățile ruse vor demonstra că sunt pregătite să pună capăt războiului printr-o pace durabilă.

Una dintre principalele măsuri propuse vizează aproximativ 60 de bănci rusești. Acestea ar urma să fie supuse unor restricții suplimentare privind tranzacțiile și să fie excluse din sistemul internațional SWIFT.

Acesta este utilizat de instituțiile financiare din întreaga lume pentru transmiterea securizată a mesajelor legate de plăți și transferuri bancare. Excluderea băncilor vizate ar îngreuna efectuarea operațiunilor financiare internaționale și ar limita accesul acestora la infrastructura bancară globală.

Noul pachet urmărește și blocarea canalelor prin care Rusia ar putea evita sancțiunile deja existente. Printre țintele vizate se numără platformele de criptomonede și rețelele de plăți care ar putea facilita transferuri în beneficiul unor entități rusești.

Propunerile europene includ și restricții de călătorie pentru foștii combatanți ruși. Mai exact, Bruxellesul vrea să interzică acordarea vizelor pentru această categorie de persoane.

Ursula von der Leyen a justificat inițiativa prin riscurile de securitate pe care le-ar putea reprezenta foștii militari pentru statele membre. Șefa Comisiei Europene a atras atenția și asupra intensificării activităților ostile neconvenționale desfășurate de operativi ruși pe teritoriul european. Prin această măsură, Uniunea Europeană urmărește să limiteze accesul persoanelor vizate pe teritoriul comunitar.

O altă măsură inclusă în propunerile Bruxellesului vizează implicarea cetățenilor europeni în activitățile economice din Rusia. Pachetul prevede restricții care ar urma să împiedice cetățenii Uniunii Europene să conducă firme rusești.

Prin această inițiativă, Comisia Europeană urmărește să limiteze implicarea directă a persoanelor din statele membre în administrarea unor afaceri din Rusia și să reducă posibilitățile de evitare a sancțiunilor. Cel de-al 22-lea pachet urmează să parcurgă procedurile de aprobare la nivelul Uniunii Europene.