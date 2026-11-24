A plecat de acasă la doar o mână de ani, a plâns de dorul părinților, dar a transformat fiecare lacrimă într-o medalie. Astăzi, Bernadette Szőcs nu este doar spaima asiaticelor în elita tenisului de masă mondial, ci și un veritabil simbol al perseverenței. Povestea lui „Berni” devine un manual de curaj pentru tinerii sportivi care visează să atingă perfecțiunea și este o adevărată placere să fie inclusă în campania „Nadia10”.

Campania Nadia10, o inițiativă de suflet a Fundației Nadia Comăneci, susținută de evz.ro (prin secțiunea dedicată Nadia10), își propune să scoată la lumină modelele autentice, sportivii de excepție care pot inspira generațiile viitoare. Iar în sportul românesc contemporan, puține nume strălucesc la fel de constant și de intens precum cel al lui Bernadette Szőcs.

Dincolo de prezența sa mereu impecabilă la masa de joc, cu machiaj perfect, un zâmbet dezarmant, se ascunde o poveste despre o muncă titanică, începută atunci când majoritatea copiilor abia descifrau tainele abecedarului.

Dragostea lui Bernadette pentru tenisul de masă a început în familie, inspirată de fratele ei mai mare, Hunor (la rândul său un jucător de top). Însă drumul spre marea performanță a cerut sacrificii uriașe. Pentru a se antrena la cel mai înalt nivel, Berni a trebuit să părăsească locuința părintească din Târgu Mureș și să se mute la Centrul Olimpic de la Bistrița când avea doar 8 ani.

Singură, într-un oraș străin, departe de căldura mamei și a tatălui, fetița de atunci a învățat să își transforme dorul în furie competițională.

„Plângeam în fiecare seară, îmi era dor de casă, dar a doua zi dimineața intram în sală și dădeam totul”, avea să mărturisească ea ani mai târziu.

Acel sacrificiu timpuriu a forjat mentalitatea de campioană pe care o vedem astăzi. Așa se explică de ce Bernadette nu cedează niciodată la masă, chiar și atunci când este condusă de jucătoare din China sau Japonia, care domină autoritar acest sport.

Bernadette a reușit ceva rar în sportul mondial: să își impună nu doar talentul, ci și personalitatea. Este recunoscută pe plan internațional pentru faptul că intră mereu în arenă machiată, cu unghiile făcute și purtând bijuterii discrete, o marcă personală pe care a transformat-o într-o armură.

Această eleganță nu o împiedică, însă, să fie o „leoaică” în timpul punctelor. Din contră, o ajută să se simtă puternică și încrezătoare. Cu un palmares impresionant – campioană europeană absolută cu echipa României, aur la Jocurile Europene, victorii istorice împotriva campioanelor olimpice ale Chinei și o prezență constantă în Top 10 mondial – Bernadette demonstrează că feminitatea și performanța extremă pot merge mână în mână.

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Integrată în valorile pe care campania Nadia10 le promovează cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 olimpic perfect, traiectoria lui Bernadette Szőcs le oferă tinerilor atleți câteva lecții esențiale:

Nu există perfecțiune fără sacrificiu: Nimeni nu se naște campion. Medaliile europene și mondiale ale lui Berni sunt plătite cu miile de ore petrecute în cantonamente, departe de familie și de viața normală a unui adolescent. Crede în tine, chiar și când nimeni nu o face: Într-un sport dominat categoric de Asia, Bernadette a crezut că o româncă poate învinge sportivele din China, chiar și atunci când părea imposibil. Și a demonstrat-o! Fii autentic: Nu trebuie să renunți la felul tău de a fi pentru a impune respect. Berni și-a păstrat stilul personal și a obligat lumea întreagă să o respecte pentru rezultatele ei de la masă.

Privind-o pe Bernadette Szőcs jucând, tinerii de astăzi pot înțelege perfect mesajul transmis de Fundația Nadia Comăneci și partenerii campaniei: adevăratul 10 nu apare doar pe tabelă. El este rezultatul curajului, al refuzului de a renunța în fața greutăților și al dorinței arzătoare de a-ți reprezenta țara cu mândrie oriunde în lume.

Acest articol face parte din seria de materiale motivaționale dedicate campaniei Nadia10, un proiect inițiat de Fundația Nadia Comăneci împreună cu evz.ro, cu scopul de a promova modelele de excelență și de a inspira noua generație de sportivi ai României.

Campania Nadia10 – Provocări și Performanță

Realizată de: Fundația Nadia Comăneci

Cu sprijinul: Cris-Tim; Fundația Restituțio; Akcent Navigație; Electromontaj; E-Infra

Partener media: evz.ro