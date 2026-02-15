Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în India

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au obținut medaliile de aur în proba de dublu mixt, tenis de masă, la turneul WTT Star Contender Chennai 2026, competiție desfășurată în India.

Perechea României, desemnată cap de serie numărul 2, a încheiat turneul fără set pierdut în finală, confirmând parcursul constant avut pe durata competiției.

Eduard Ionescu ocupă în prezent locul 13 mondial, iar succesul de la Chennai marchează primul trofeu WTT cucerit împreună de cei doi sportivi.

Szocs și Ionescu au avut un traseu competitiv solid, cu victorii obținute în fața unor perechi bine clasate. De-a lungul rundelor eliminatorii, cuplul tricolor a trecut de Cho Daeseong/Joo Cheonhui (Coreea de Sud), Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale (India) și Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia).

În meciul contra perechii Cho/Joo, românii au gestionat un duel echilibrat, impunându-se cu 3-2 (13-11, 9-11, 7-11, 11-9, 11-6). Ulterior, Szocs și Ionescu au înregistrat o victorie în minimum de seturi împotriva cuplului indian Ghosh/Kutumbale, scor 3-0 (11-8, 11-4, 11-9).

În semifinală, perechea României a câștigat cu 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0) în fața tandemului Oh/Nagasaki.

În ultimul act, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au întâlnit cuplul indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai, cap de serie numărul 4 și clasat pe locul 33 mondial. Confruntarea s-a încheiat cu victoria românilor, scor 3-0 (11-9, 11-2, 11-8).

„Cuplul Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (favoriţii 2) a gestionat momentele de joc într-un prim set echilibrat”, se arată în informațiile publicate după meci.

De asemenea, potrivit aceleiași relatări, „în al doilea set, în care a cedat doar două puncte, şi-a eficientizat jocul cu lovituri şi mişcări precise în faţa adversarilor”.

După adjudecarea primului set, Szocs și Ionescu au menținut un ritm constant, reușind să controleze schimburile și să limiteze erorile neforțate. „Sportivii români au menţinut ritmul superior până la final”, iar victoria a fost consemnată după „3-0 (11-9, 11-2, 11-8) în finala din Chennai”.

Succesul de la Chennai vine după mai multe participări comune în circuitul internațional, unde cei doi au acumulat experiență în probele de dublu mixt.

Titlul obținut în India consolidează poziția României în competițiile WTT și adaugă un nou rezultat important în palmaresul Bernadettei Szocs, multiplă medaliată europeană, și al lui Eduard Ionescu, unul dintre cei mai bine clasați jucători români la nivel mondial.

Turneele din seria WTT Star Contender reunesc sportivi din topul mondial și oferă puncte relevante pentru clasamentul internațional.

Ediția din 2026 a competiției de la Chennai a inclus probe de simplu, dublu și dublu mixt, atrăgând perechi și jucători din Asia și Europa.

Victoria obținută de Szocs și Ionescu contribuie la acumularea de puncte în ierarhia mondială și reprezintă un rezultat notabil pentru delegația României prezentă la competiție, coordonată de antrenorul Mădălin Ionașcu.