Sport Breaking news

Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în India

Comentează știrea
Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în IndiaBernadette Szocs și Eduard Ionescu / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au obținut medaliile de aur în proba de dublu mixt, tenis de masă, la turneul WTT Star Contender Chennai 2026, competiție desfășurată în India.

Perechea României, desemnată cap de serie numărul 2, a încheiat turneul fără set pierdut în finală, confirmând parcursul constant avut pe durata competiției.

Eduard Ionescu ocupă în prezent locul 13 mondial, iar succesul de la Chennai marchează primul trofeu WTT cucerit împreună de cei doi sportivi.

Parcurs, dominant până în ultimul act

Szocs și Ionescu au avut un traseu competitiv solid, cu victorii obținute în fața unor perechi bine clasate. De-a lungul rundelor eliminatorii, cuplul tricolor a trecut de Cho Daeseong/Joo Cheonhui (Coreea de Sud), Anirban Ghosh/Anusha Kutumbale (India) și Oh Junsung (Coreea de Sud)/Miyu Nagasaki (Japonia).

Cum să împachetezi eficient pentru orice tip de vacanță
Cum să împachetezi eficient pentru orice tip de vacanță
Ninsoare de Paști? E foarte posibil, spun meteorologii AccuWeather
Ninsoare de Paști? E foarte posibil, spun meteorologii AccuWeather

În meciul contra perechii Cho/Joo, românii au gestionat un duel echilibrat, impunându-se cu 3-2 (13-11, 9-11, 7-11, 11-9, 11-6). Ulterior, Szocs și Ionescu au înregistrat o victorie în minimum de seturi împotriva cuplului indian Ghosh/Kutumbale, scor 3-0 (11-8, 11-4, 11-9).

În semifinală, perechea României a câștigat cu 3-1 (11-6, 6-11, 11-9, 11-0) în fața tandemului Oh/Nagasaki.

Finala WTT Star Contender, cu favoriții gazdelor

În ultimul act, Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au întâlnit cuplul indian Yashaswini Ghorpade/Harmeet Desai, cap de serie numărul 4 și clasat pe locul 33 mondial. Confruntarea s-a încheiat cu victoria românilor, scor 3-0 (11-9, 11-2, 11-8).

„Cuplul Eduard Ionescu/Bernadette Szocs (favoriţii 2) a gestionat momentele de joc într-un prim set echilibrat”, se arată în informațiile publicate după meci.

De asemenea, potrivit aceleiași relatări, „în al doilea set, în care a cedat doar două puncte, şi-a eficientizat jocul cu lovituri şi mişcări precise în faţa adversarilor”.

Ritm susținut până la final

După adjudecarea primului set, Szocs și Ionescu au menținut un ritm constant, reușind să controleze schimburile și să limiteze erorile neforțate. „Sportivii români au menţinut ritmul superior până la final”, iar victoria a fost consemnată după „3-0 (11-9, 11-2, 11-8) în finala din Chennai”.

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu / sursa foto: captură video

Succesul de la Chennai vine după mai multe participări comune în circuitul internațional, unde cei doi au acumulat experiență în probele de dublu mixt.

Titlul obținut în India consolidează poziția României în competițiile WTT și adaugă un nou rezultat important în palmaresul Bernadettei Szocs, multiplă medaliată europeană, și al lui Eduard Ionescu, unul dintre cei mai bine clasați jucători români la nivel mondial.

WTT Star Contender, puncte relevante în clasament

Turneele din seria WTT Star Contender reunesc sportivi din topul mondial și oferă puncte relevante pentru clasamentul internațional.

Ediția din 2026 a competiției de la Chennai a inclus probe de simplu, dublu și dublu mixt, atrăgând perechi și jucători din Asia și Europa.

Victoria obținută de Szocs și Ionescu contribuie la acumularea de puncte în ierarhia mondială și reprezintă un rezultat notabil pentru delegația României prezentă la competiție, coordonată de antrenorul Mădălin Ionașcu.

6
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:35 - Jocurile clasice greu de câștigat. Testul suprem pentru minte și răbdare
12:29 - Viktor Orban, după ce Volodimir Zelenski a spus că acesta se gândește doar să-și mărească burta: Există un lucru pe c...
12:17 - Fotografie rară cu Prințul Harry și Lilibet, postată de Meghan Markle de Ziua Îndrăgostiților
12:11 - O mașină în care se aflau șase persoane s-a răsturnat în județul Teleorman. Doi pasageri au fost transportați la spital 
12:04 - Veneția, gaură în buzunar. Taxe peste taxe și cea mai scumpă cazare din lume
11:55 - Aur pentru tenisul de masă românesc. Szocs și Ionescu triumfători în India

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale