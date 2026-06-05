Ce spune Șerban Cotîrlan despre conflictul cu Sabrina Voinea

Șerban Cotîrlan a vorbit pentru prima dată despre incidentul în care ar fi fost implicat alături de Sabrina Voinea, caz confirmat de Poliția Capitalei și aflat în atenția anchetatorilor. Gimnastul a transmis un mesaj public în care a evitat acuzațiile directe și a afirmat că își dorește să se concentreze pe cariera sportivă și pe studiile universitare.

Poliția Capitalei a confirmat existența unui incident în care au fost implicați doi tineri de 19 ani, după ce un băiat a depus o plângere și a reclamat că ar fi fost agresat fizic într-un complex sportiv din Sectorul 2 al Bucureștiului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, conflictul ar fi izbucnit spontan, iar tânărul a susținut că a fost lovit cu palmele și pumnii în zona mâinilor. Polițiștii i-au prezentat posibilitatea emiterii unui ordin de protecție extins, însă acesta a refuzat măsura.

Incidentul ar fi avut loc în data de 26 mai 2026, în zona Complexului Sportiv „Lia Manoliu”. Informațiile apărute inițial au indicat că disputa ar fi început în apropierea recepției Hotelului Sport și ar fi continuat ulterior în exteriorul clădirii.

Surse din mediul sportiv au susținut că altercația ar fi pornit în urma unui schimb de replici între cei doi gimnaști și că Șerban Cotîrlan nu ar fi răspuns agresiunii, încercând să evite escaladarea situației.

Președintele Federației Române de Gimnastică, Ioan Suciu, a avut o primă reacție după apariția informațiilor privind incidentul.

„Nu tolerăm astfel de comportamente care contravin valorilor sportului și principiilor de respect pe care le promovăm. Am înțeles că au fost formulate sesizări către autoritățile competente și asteptăm mai multe detalii. În prezent, Sabrina Voinea se află sub contract cu CSM Constanța și își desfășoară pregătirea în sala de la Lia Manoliu, cu acordul ANS”, a declarat Suciu pentru publicația Golazo.

Sportivul s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală pentru constatarea leziunilor și așteaptă eliberarea certificatului medico-legal. În prima sa reacție publică, acesta a afirmat că nu dorește transformarea episodului într-un scandal mediatic și a făcut apel la responsabilitate și respect.

„Am văzut informațiile apărute în spațiul public. Nu îmi doresc să transform un episod dificil din viața mea personală într-un spectacol mediatic și cred că astfel de situații trebuie tratate cu discreție, responsabilitate și respect pentru toate persoanele implicate.

Aleg să merg mai departe și să mă concentrez pe lucrurile care contează pentru mine: pregătirea sportivă și parcursul academic. Muncesc pentru a fi selectat în echipa națională care va participa la Campionatele Europene, iar în lunile următoare voi începe un nou capitol important în Marea Britanie, unde am primit o bursă pentru studii universitare.

Le mulțumesc celor care mă cunosc și care mi-au fost alături în această perioadă. Pentru mine, respectul, integritatea și fair-play-ul nu sunt doar principii pe care le invocăm atunci când totul merge bine. Ele contează mai ales în momentele dificile. Cred că orice conflict trebuie gestionat cu calm, autocontrol și respect față de ceilalți. Niciodată prin violență”, a declarat Șerban Cotîrlan, pentru TRUmedia.

Incidentul readuce în atenție și alte situații în care numele Sabrinei Voinea a fost menționat în spațiul public. În octombrie 2025, gimnasta Denisa Golgotă a anunțat că a depus o plângere la Federația Română de Gimnastică, reclamând acte de bullying și hărțuire fizică și psihologică în cadrul lotului.

La acel moment, Denisa Golgotă nu a indicat public persoana vizată. Ulterior, mai multe publicații au relatat, citând surse, că acuzațiile ar avea legătură și cu Sabrina Voinea. Camelia Voinea a respins atunci acuzațiile și a susținut că acestea nu ar corespunde realității.

Un alt episod a fost relatat de Golazo în martie 2026, când Sabrina Voinea ar fi fost implicată într-un conflict cu o componentă a lotului național feminin de haltere, în restaurantul Hotelului Sport din Complexul Sportiv „Lia Manoliu”. Potrivit informațiilor publicate la acel moment, altercația ar fi pornit de la un schimb de replici și ar fi degenerat, fiind necesară intervenția altor persoane pentru separarea celor implicate.