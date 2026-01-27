Sabrina Voinea, afectată de scandalul în care e implicată mama sa. Se antrenează cu lacrimi în ochi

Situația tensionată din familia Sabrinei Voinea începe să se reflecte și în pregătirea sportivă a gimnastei, potrivit unei relatări apărute pe golazo.ro. Conflictul dintre mama sa, Camelia Voinea, și soțul acesteia, Dragoș Bănescu, soldat cu intervenția Poliției, ar fi afectat starea emoțională a sportivei în perioada premergătoare Campionatelor Europene de la Zagreb.

Surse apropiate mediului de antrenament susțin că Sabrina Voinea traversează o etapă dificilă din punct de vedere psihic, lucru vizibil inclusiv în sala de pregătire. Decizia lui Dragoș Bănescu de a divorța de Camelia Voinea ar fi amplificat presiunea emoțională resimțită de sportivă înaintea competiției programate în luna august.

„Sabrina pare că și-a pierdut din strălucire, din dorință. O văd tristă, uneori are lacrimi în ochi. Nu cred că trece prin cea mai bună perioadă. Mă refer la psihicul ei. Nu e ușor să asiști la un scandal, soldat cu divorț, între mama ta și tată, chiar dacă cel vitreg”, a declarat una dintre sursele citate.

Starea Sabrinei Voinea ar fi fost influențată suplimentar de mesajul public transmis de Dragoș Bănescu pe Facebook, prin care acesta a confirmat ruptura de Camelia Voinea. „Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul”, a scris acesta.

În aceeași postare, Bănescu a minimalizat incidentul care a dus la intervenția autorităților: „incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat. De fapt nu s-a întâmplat nimic, doar o simplă și banală ceartă în familie. Nu am locuit niciodată acolo permanent, ci am venit doar în vizită ca să îmi ajut familia”.

Mai multe surse oficiale au indicat însă că Dragoș Bănescu ar fi stat frecvent în camera ocupată de Camelia Voinea în cadrul complexului Lia Manoliu, fără forme legale. Subiectul a fost confirmat public de conducerea Agenției Naționale pentru Sport.

„Am cerut un raport directorului de acolo, ne-a trimis, urmând să analizăm în cadrul agenției măsurile care trebuie luate. Știu că anul trecut a stat și soțul dânsei în camera doamnei Voinea. Dar înțeleg că, sâmbătă, domnul a venit cu pretenții și doamna Voinea n-a mai fost de acord să locuiască împreună în camera de hotel”, a declarat Thomas Moldovan, președinte interimar al ANS.

Pentru a lămuri contextul și gravitatea incidentului semnalat, sursa citată a solicitat un punct de vedere oficial din partea Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul la numărul de urgență 112 a fost efectuat de Dragoș Bănescu, care a sesizat o agresiune petrecută într-o locuință din Sectorul 2 al Capitalei.

Conform comunicatului oficial, la data de 17 ianuarie 2026, în jurul orei 15:30, polițiștii Secției 9 au fost alertați de un bărbat în vârstă de 51 de ani, care a reclamat că a fost agresat fizic. Echipajele de poliție s-au deplasat de urgență la adresa indicată, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, în urma primelor verificări efectuate la fața locului.

Din datele strânse de anchetatori a rezultat presupunerea rezonabilă că incidentul ar fi avut loc pe fondul unor conflicte mai vechi între cei doi soți. Polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi fost agresat de soția sa, în vârstă de 55 de ani, însă verificările au indicat totodată că și femeia ar fi fost, la rândul ei, agresată fizic de către soț. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Incidentul a necesitat și intervenția unui echipaj medical de urgență, potrivit aceleiași surse oficiale. La adresa indicată a ajuns și o echipă de medici SMURD, care i-a acordat îngrijiri medicale femeii implicate în conflict, în timp ce bărbatul a refuzat orice evaluare sau tratament medical la fața locului. Conform informărilor transmise de poliție pentru sursa citată, niciuna dintre cele două persoane nu a dorit să fie transportată la o unitate spitalicească pentru investigații suplimentare. Totodată, ambilor soți le-au fost aduse la cunoștință prevederile legale privind posibilitatea emiterii unui ordin de protecție, însă aceștia au refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu. Cele două persoane au precizat că își rezervă dreptul de a formula plângere în termenul legal prevăzut de lege.

Contactată pentru un punct de vedere, Camelia Voinea a avut o reacție critică la adresa modului în care subiectul a fost reflectat public: „Indiferent ce spun eu, scrieți ce doriți și mereu ați dat articole agresive cu mine. Părerea mea și adevărul nu au contat.”