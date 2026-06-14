Paramount a obținut aprobarea pentru preluarea Warner Bros. Discovery

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a aprobat preluarea Warner Bros. Discovery de către Paramount Skydance, într-o tranzacție estimată la aproximativ 110 miliarde de dolari. Decizia a fost anunțată după o analiză desfășurată pe parcursul a opt luni, autoritățile concluzionând că operațiunea nu afectează concurența și nu aduce prejudicii consumatorilor.

Autoritățile americane au finalizat una dintre cele mai importante investigații din industria media din ultimii ani, oferind aviz favorabil pentru fuziunea dintre două dintre cele mai mari companii de divertisment din lume. Divizia Antitrust a Departamentului de Justiție a analizat efectele tranzacției asupra pieței serviciilor de streaming, televiziunii tradiționale și producției cinematografice.

În cadrul investigației au fost consultați reprezentanți ai industriei media și divertismentului pentru a evalua impactul pe care noua structură îl va avea asupra concurenței. La finalul analizei, autoritățile au concluzionat că operațiunea nu va reduce competiția din sector, ci ar putea contribui la consolidarea acesteia.

Potrivit evaluării făcute de autoritățile americane, noul grup rezultat din combinarea platformelor Paramount+ și HBO Max va avea o poziție mai puternică în competiția cu ceilalți mari jucători din domeniul streamingului.

Paramount a salutat decizia și a transmis că fuziunea îi va permite să facă față mai eficient concurenței pentru audiență, investiții, tehnologie și resurse umane.

Ancheta a arătat, de asemenea, că tranzacția nu va produce efecte semnificative asupra televiziunii tradiționale, unde competiția pentru drepturile sportive, programele de știri și emisiunile de actualitate rămâne ridicată.

În sectorul cinematografic, noua companie va continua să concureze atât cu marile studiouri consacrate, cât și cu platforme care și-au extins activitatea în producția de conținut, precum Apple și Netflix.

Departamentul de Justiție a respins argumentele potrivit cărora această fuziune ar putea fi comparată cu preluarea 21st Century Fox de către Disney din 2019.

Autoritățile au apreciat că piața media s-a modificat semnificativ în ultimii ani, în special după pandemie, iar condițiile concurențiale sunt diferite față de cele existente la momentul acelei tranzacții.

Cu toate acestea, operațiunea mai trebuie să primească aprobarea Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), care analizează implicarea unor fonduri suverane din Orientul Mijlociu în finanțarea acordului.

În paralel, autoritățile din state precum California și New York pregătesc demersuri judiciare pentru contestarea fuziunii, invocând posibile efecte asupra locurilor de muncă și asupra diversității producțiilor media.

Dacă toate aprobările necesare vor fi obținute, noul grup va reuni sub aceeași structură companii și branduri importante precum Paramount Pictures, Warner Bros., CBS, CNN, HBO Max și Paramount+, devenind unul dintre cei mai mari jucători din industria globală a divertismentului.