Bătălia pentru Warner Bros se apropie de final. Paramount câștigă teren după retragerea Netflix

Netflix s-a retras din cursa pentru achiziționarea Warner Bros Discovery, deschizând drumul pentru Paramount Skydance în ceea ce ar putea deveni una dintre cele mai importante tranzacții din industria media din ultimii ani, potrivit BBC.

Decizia marchează un moment decisiv într-o competiție care s-a întins pe parcursul mai multor luni și care ar putea remodela peisajul de la Hollywood, în cazul în care autoritățile de reglementare vor aproba acordul.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, consiliul de administrație al Warner Bros a anunțat că oferta îmbunătățită a Paramount este „superioară” celei depuse de Netflix, companie care a refuzat să își majoreze propunerea financiară.

În decembrie anul trecut, Warner Bros a acceptat o ofertă din partea Netflix pentru anumite active, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 82 de miliarde de dolari, inclusiv datoriile.

Ulterior, Paramount a lansat o ofertă rivală, inițial respinsă, dar îmbunătățită în această săptămână prin majorarea prețului la 31 de dolari pe acțiune, față de 30 de dolari anterior.

Într-un comunicat oficial, co-directorii executivi ai Netflix, Ted Sarandos și Greg Peters, au transmis:

„Tranzacția pe care am negociat-o ar fi creat valoare pentru acționari, cu un traseu clar către aprobarea autorităților de reglementare. Totuși, am fost mereu disciplinați.”

Aceștia au adăugat că „această tranzacție a fost mereu un «lucru bun de avut» la prețul potrivit, nu un «lucru obligatoriu» la orice preț”.

Warner Bros a transmis că noua ofertă a Paramount oferă o valoare mai mare pentru acționari, iar Netflix a considerat că, la nivelul propus, „acordul nu mai este atractiv din punct de vedere financiar”.

Deși Paramount Skydance este în prezent favorită pentru preluarea companiei, tranzacția nu este încă finalizată. Procurorul general al Californiei, Rob Bonta, a declarat că potențiala fuziune „nu este un acord finalizat”.

„Acești doi titani de la Hollywood nu au trecut de examinarea autorităților de reglementare – Departamentul de Justiție al Californiei are o investigație deschisă și intenționăm să fim riguroși în analiza noastră”, a transmis acesta într-o postare pe rețelele sociale.

Pe lângă autoritățile din California, acordul ar necesita aprobarea Departamentului de Justiție al SUA, precum și a autorităților europene de reglementare.

Un eventual acord ar avea implicații importante asupra mai multor branduri media, inclusiv asupra postului CNN, deținut de Warner Bros. În cazul aprobării tranzacției, Paramount ar integra abonații platformei HBO Max în propriul portofoliu și ar prelua controlul asupra CNN, Food Network și a unor active sportive.

Directorul executiv al Paramount Skydance, David Ellison, a salutat decizia consiliului Warner Bros, afirmând că oferta îmbunătățită oferă acționarilor „valoare superioară, certitudine și rapiditate în finalizare”.

Paramount este susținută financiar de miliardarul din domeniul tehnologiei Larry Ellison, iar implicarea sa a atras atenția în contextul relațiilor sale politice. De asemenea, firma de investiții Affinity Partners, asociată cu Jared Kushner, s-a retras anterior din sprijinirea ofertei inițiale.

În paralel, fostul președinte al SUA, Donald Trump, a comentat anterior situația CNN, declarând în decembrie că postul „ar trebui vândut” în cadrul oricărei tranzacții Warner Bros și criticând conducerea rețelei.

Dacă va fi aprobat, acordul în valoare de aproximativ 111 miliarde de dolari ar putea determina reorganizări în cadrul companiilor implicate, inclusiv schimbări de conducere și restructurări de personal, într-un context în care industria cinematografică americană traversează deja o perioadă de ajustări.

Warner Bros anunțase anterior că intenționează să separe anumite divizii tradiționale, inclusiv rețelele de televiziune și CNN, însă oferta revizuită a Paramount vizează preluarea integrală a companiei.

Rămâne de văzut dacă autoritățile de reglementare vor aproba tranzacția și în ce condiții, însă retragerea Netflix din cursă consolidează poziția Paramount Skydance în această competiție majoră din industria divertismentului.