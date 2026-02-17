Warner Bros. Discovery reia negocierile cu Paramount. Competiția cu Netflix se reaprinde

Warner Bros. Discovery a anunțat marți că va relua discuțiile cu Paramount Skydance, în urma unei oferte îmbunătățite venite din partea grupului media. Mișcarea ar putea reaprinde competiția cu Netflix pentru preluarea activelor companiei, potrivit NY Post.

Săptămâna trecută, Paramount și-a revizuit propunerea integrală în numerar, majorând oferta la 30 de dolari pe acțiune și acceptând să suporte o taxă de reziliere de 2,8 miliarde de dolari către Netflix, precum și o „taxă de așteptare” de 650 de milioane de dolari pentru acționarii WBD.

Marți, Warner Bros. Discovery a transmis că un reprezentant al Paramount a indicat disponibilitatea companiei de a urca oferta la 31 de dolari pe acțiune, cu condiția deschiderii unor negocieri serioase. În trecut, Paramount a acuzat WBD că nu i-a oferit o șansă echitabilă în comparație cu Netflix.

Într-un comunicat transmis marți, Netflix a anunțat că a acordat WBD o derogare de șapte zile pentru a permite companiei să poarte discuții cu Paramount Skydance.

„Acest lucru nu schimbă faptul că noi avem singurul acord semnat și recomandat de consiliul de administrație al WBD, iar oferta noastră este singura cale sigură pentru a genera valoare pentru acționarii WBD”, a adăugat Netflix.

În decembrie, Netflix a convenit să plătească 27,75 dolari pe acțiune în numerar, într-o tranzacție evaluată la 72 de miliarde de dolari, pentru preluarea diviziei de studio și streaming a WBD. O astfel de fuziune ar crea un gigant la Hollywood, reunind producții precum „Stranger Things” și franciza „Harry Potter”.

Warner Bros. Discovery a reiterat marți că, în continuare, susține acordul cu Netflix și că va organiza un vot al acționarilor pe 20 martie pentru a decide asupra ofertei. În același timp, Netflix are dreptul de a egala orice propunere concurentă.

„Continuăm să credem că fuziunea cu Netflix este în interesul acționarilor WBD datorită valorii semnificative pe care o oferă, traseului clar pentru obținerea aprobărilor de reglementare și protecțiilor oferite acționarilor împotriva riscurilor negative”, a declarat președintele WBD, Samuel A. Di Piazza Jr..

În interiorul Paramount există însă convingerea că WBD ar putea renunța la înțelegerea cu Netflix, pe fondul temerilor legate de posibile obstacole de reglementare și de îndoieli privind evaluarea financiară a ofertei, potrivit unor informații publicate de The Post.

În paralel, investitorul activist Ancora Holdings, care deține o participație de aproape 200 de milioane de dolari în Warner Bros., intenționează să se opună tranzacției cu Netflix, susținând că boardul nu a negociat suficient cu Paramount, conform unui articol din Wall Street Journal În timp ce Paramount urmărește preluarea integrală a Warner Bros. Discovery, oferta Netflix este condiționată de separarea Discovery Global, divizie care include rețele de televiziune prin cablu precum CNN, Discovery, TNT, TLC și Cartoon Network.

Paramount a invocat cazul Versant – desprinderea nereușită a unor active de cablu ale NBCUniversal – drept exemplu de risc pentru investitorii WBD, sugerând că Discovery Global ar putea pierde semnificativ din valoare. Compania a formulat mai multe oferte nesolicitate anul trecut și a acuzat conducerea WBD că ar fi favorizat Netflix în procesul de licitație.

La rândul său, Netflix a calificat demersurile Paramount drept „artificii” și o „distragere continuă” pentru acționarii WBD.