Tranzacție uriașă în media: Warner Bros. în vizorul Netflix

Netflix intenționează să înainteze o ofertă completă în numerar pentru achiziția activelor de film și streaming aleWarner Bros. Discovery, au declarat mai multe surse pentru Reuters.

Această strategie reprezintă o schimbare față de propunerea inițială, care combina numerar și acțiuni, și are ca scop accelerarea procesului de tranzacție, inițial estimat să dureze mai multe luni.

Reprezentanții Netflix nu au comentat oficial, iar Warner Bros. Discovery nu a răspuns imediat solicitărilor presei. La închiderea ședinței de tranzacționare de marți, titlurile Netflix au crescut cu 1,02%, iar cele ale Warner Bros. Discovery cu 1,62%.

Oferta Netflix, evaluată la aproximativ 82,7 miliarde de dolari, vizează exclusiv studiourile și platformele de streaming ale Warner Bros. Discovery. În paralel, Paramount Skydance a depus o ofertă de 108,4 miliarde de dolari, integral în numerar, pentru întregul grup, incluzând și rețelele de televiziune prin cablu.

Oferta Paramount este susținută parțial de 40 de miliarde de dolari asigurați de Larry Ellison, cofondator Oracle. Cu toate acestea, consiliul de administrație al Warner Bros. Discovery a preferat propunerea Netflix, considerând că oferta Paramount depinde prea mult de finanțare prin datorie, crescând astfel riscul de finalizare a tranzacției.

Concurența dintre Netflix și Paramount se concentrează pe biblioteca impresionantă de conținut a Warner Bros. Discovery, care include francize precum Harry Potter, Game of Thrones, Friends sau universul DC Comics, dar și filme clasice precum Casablanca și Citizen Kane.

Această tranzacție atrage atenția și a autorităților de reglementare, care și-au exprimat îngrijorarea că o consolidare suplimentară ar putea reduce concurența și ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Paramount a intentat deja un proces pentru a obține mai multe informații despre acordul dintre Netflix și Warner Bros. Discovery și intenționează să propună proprii directori în consiliul de administrație.

În cazul în care tranzacția nu va primi aprobările necesare, Netflix ar fi obligată să plătească o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari, iar Warner Bros. Discovery, 2,8 miliarde de dolari, dacă ar renunța la înțelegere.