Facturile la energie ar putea deveni mai mici în următorii ani, dacă noile măsuri pregătite de Comisia Europeană vor fi adoptate de statele membre. Bruxellesul lucrează la un pachet legislativ care urmărește reducerea costurilor energiei electrice pentru populație și companii, în contextul în care prețurile rămân sub presiune, iar tensiunile internaționale continuă să afecteze piețele energetice.

Inițiativa vine după ce Comisia Europeană a estimat că recentele tensiuni din zona Strâmtorii Ormuz au crescut costurile combustibililor fosili pentru statele membre ale Uniunii Europene cu aproximativ 500 de milioane de euro pe zi.

Oficialii europeni consideră că actualul sistem de taxare favorizează în continuare utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către energie electrică și tehnologii mai puțin poluante, potrivit euronews.com.

Una dintre principalele măsuri aflate în discuție vizează reducerea diferenței de taxare dintre energia electrică și gaz.

Potrivit proiectului analizat la Bruxelles, statele membre ar urma să primească mai multă flexibilitate pentru reducerea taxelor aplicate consumului de electricitate. În anumite cazuri, taxele pentru marile industrii consumatoare de energie ar putea fi reduse până la zero.

Scopul este reducerea costurilor pentru companii și stimularea utilizării tehnologiilor electrice, inclusiv a vehiculelor electrice, pompelor de căldură și a proceselor industriale care folosesc mai puțini combustibili fosili.

Comisia Europeană atrage atenția că, în prezent, o parte importantă din valoarea facturilor este formată din taxe și costuri de rețea, nu din energia propriu-zis consumată.

Datele analizate de instituția europeană arată că tarifele de distribuție și transport reprezintă între 24% și 29% din facturile plătite de gospodării. În cazul companiilor, aceste costuri ajung la aproximativ 21% din factura finală.

La acestea se adaugă taxele și contribuțiile stabilite la nivel național, care în unele state pot depăși un sfert din valoarea totală a facturii achitate de consumatorii casnici.

Prin modificările propuse, Bruxellesul încearcă să reducă povara fiscală care apasă asupra consumatorilor și să facă energia electrică mai competitivă.

Un alt punct important al planului european esteaccelerarea instalării contoarelor inteligente.

Comisia Europeană și-a stabilit obiectivul ca până în anul 2030 cel puțin jumătate dintre consumatorii europeni să utilizeze astfel de dispozitive. Până în 2033, procentul ar urma să ajungă la 65%.

Contoarele inteligente permit monitorizarea consumului în timp real și oferă posibilitatea adaptării consumului în funcție de perioadele în care energia este mai ieftină.

Oficialii europeni susțin că aceste sisteme pot ajuta atât gospodăriile, cât și companiile să își reducă cheltuielile, în special în intervalele în care producția de energie regenerabilă este ridicată și prețurile sunt mai mici.

Pachetul legislativ urmează să fie prezentat oficial pe 15 iulie, însă adoptarea sa nu este garantată.

Fiscalitatea în domeniul energiei rămâne în mare parte responsabilitatea statelor membre, iar mai multe guverne și-au exprimat deja rezervele față de modificările propuse de Comisia Europeană.

Bruxellesul susține însă că reducerea costurilor energiei reprezintă o condiție importantă pentru creșterea competitivității economiei europene și pentru diminuarea dependenței de importurile de combustibili fosili.

În perioada următoare, statele membre vor analiza propunerile și vor negocia forma finală a măsurilor care ar putea influența direct facturile la energie ale milioane de cetățeni europeni.