Președintele Cartel ALFA, Bogdan Hossu, crede că partidele politice din România nu vor cădea la o înțelegere cu privire la formarea unui nou guvern până pe 31 august, întrucât așteaptă să treacă termenul pentru proiectele legate de PNRR. Sindicalistul a declarat, la Forumul de la Neptun, că scopul acestei reuniuni este de a forța decidenții politici să adopte o strategie națională care să reprezinte voința comunității.

„Ceea ce este acest forum este o încercare de a forța mâna decidenților politici asupra necesității realizării de urgență a unui guvern, a unui guvern cu puteri depline, și care să înceapă o dezbatere pe problemele de fond cu care economia și cetățenii se confrunță.

La ora actuală, de ceea ce suferim cel mai mult este lipsa unui strategii naționale trecute prin parteneri, subliniez, nu făcute de un ministru care azi este, mâine nu mai este, și care ar trebui să reprezinte, de fapt, voința comunității, a cetățenilor. La ora actuală nu există nimic și de aici apar și aberațiile. Miza energetică este din 2021, nu este de acum”, a spus liderul Cartel ALFA.

„Practic, ceea ce se întâmplă acum nu este decât un vânt conjunctural. Gândiți-vă că avem peste 3.000 MW hidro și în toate bazinele hidrograftice trebuie să fie reparate lacurile de acumulare, făcută reparația generală. Nu există o programare pentru asta și asta înseamnă capacități de 300-500.000 de MW care vor fi oprite.

„Avem probleme legate de faptul că ne bazăm foarte mult pe sistemul, hai să-i spunem, verde, fotovoltaice și eoliene. Dar în același timp, deși s-au dat facilități nenumărate pentru investitorii în acest domeniu, la ora actuală nu i-au obligat nimeni să investească în baterii și în rezerve. Deci, practic, este un sistem volatil, nu crează nicio stabilitate pentru sistemul energetic, cu toate consecințele negative pe care le vedem astăzi”, a mai spus Bogdan Hossu.

„Probabil clasa politică va aștepta să se termine 31 august, adică toate măsurile din PNRR, pentru că ei umblă după bani, deși sunt în contradicție. Pe de o parte, culpabilizează mișcarea sindicală pentru legea salarizării, pentru că nu este acceptată, dar în același timp...

De exemplu, legea ANI, care e mai scumpă din punct de vedere al banilor pe care trebuie să îi primim, a fost blocată la Curtea Constituțională. Deci, din acest punct de vedere, nu există o coerență politică. Probabil, după 31 august, discuțiile vor fi mult mai focalizate pe constituirea noului guvern”.