Noul sezon „Insula Iubirii” se apropie de debut, iar lista ispitelor masculine este acum completă. Zece bărbați vor ajunge în Thailanda, unde vor încerca să le cucerească pe concurentele venite să-și testeze relațiile. Emisiunea revine pe micile ecrane pe 4 septembrie, iar producătorii au dezvăluit în această săptămână ultimele trei ispite masculine. Printre acestea se află și un bărbat cunoscut deja de fanii emisiunii.

Cătălin Brînză are 36 de ani și ocupă funcția de director de retail al unui brand românesc în Marea Britanie. El a mai participat la „Insula Iubirii” și revine în noul sezon pregătit să retrăiască experiența.

Numele său a fost intens discutat după relația pe care a avut-o cu una dintre fostele ispite feminine ale emisiunii. Povestea lor s-a încheiat, însă Cătălin Brînză este pregătit să accepte din nou provocarea.

„Pentru mine, este o experiență de nedescris. Nu pot să-mi exprim în cuvinte ceea ce simt acum o oportunitate și o dorință mare de a fi prezent în acest sezon”, a declarat Cătălin Brînză.

Dima Roșca are 33 de ani și vine cu experiență în lumea sportului. Este campion și fondator al Pole Dance Academy, iar participarea la emisiune reprezintă pentru el o nouă provocare.

„Mi-am dat seama că ar putea fi o experiență wow. Știu că am ceva al meu și sper să aduc ceva nou în această emisiune.”

Mirel Gheorghe are 25 de ani și este antreprenor în mai multe domenii. Este cel mai tânăr dintre cei zece bărbați aleși pentru noul sezon, iar energia și optimismul său promit să aducă un plus de dinamism pe insulă.

„Mă simt foarte bine. Cine nu are emoții, nu e om. Până la urmă, și emoțiile dacă știi să le faci constructive, pot să fie în favoarea noastră”, a transmis el.

Odată cu prezentarea lui Cătălin Brînză, Dima Roșca și Mirel Gheorghe, lista ispitelor masculine din noul sezon este completă.

Narcis, Vlad, Alberto, George, Iulian, Daniel, Eduard, Cătălin, Dima și Mirel vor ajunge în Thailanda pentru a le testa limitele concurentelor și pentru a le oferi acestora tentații greu de ignorat.

Noul sezon „Insula Iubirii” începe pe 4 septembrie, iar telespectatorii vor afla atunci ce povești de iubire vor rezista provocărilor de pe insulă.