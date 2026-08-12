Erupția Etna blochează zborurile din Sicilia. Mii de pasageri, afectați

Aeroportul din Catania, Sicilia, a rămas închis miercuri, 12 august, după noile erupții ale vulcanului Etna. Spațiul aerian a fost restricționat până cel puțin la ora locală 18:00, iar mii de călători sunt afectați în plin sezon turistic, potrivit DPA.

Decizia afectează mii de pasageri care tranzitează Sicilia în această perioadă. Restricțiile au fost impuse pe fondul activității eruptive și al condițiilor de vânt, care au determinat autoritățile aeroportuare să limiteze folosirea spațiului aerian.

Spațiul aerian al aeroportului din Catania a fost restricționat până cel puțin la ora locală 18:00, iar pasagerilor li s-a recomandat să verifice situația curselor înainte de a pleca spre aeroport.

„Din cauza activității eruptive a vulcanului Etna și a condițiilor actuale de vânt, Sectorul B3 a fost închis. Sosirile și plecările sunt suspendate până la ora 18:00. (…) Pasagerii sunt rugați să verifice starea zborului lor la compania aeriană înainte de a se îndrepta spre aeroport. Vor urma noi informații în următoarele ore”, se arată în anunț.

Problemele din traficul aerian nu au început însă miercuri. Operațiunile de pe aeroport au fost perturbate încă de vineri, iar spațiul aerian a fost închis complet abia în ultimele zile.

Activitatea vulcanului Etna s-a intensificat încă de săptămâna trecută. Potrivit Institutului Național de Geofizică și Vulcanologie din Italia (INGV), din două cratere au ieșit fluxuri dense de lavă.

Cele două cratere sunt situate la altitudini de 2.360 de metri și, respectiv, 2.750 de metri, potrivit informațiilor preluate de DPA.

De la începutul acestui episod eruptiv, pe Etna s-au format încă două fluxuri noi de lavă.

Închiderea aeroportului din Catania intervine într-o perioadă aglomerată pentru Sicilia, în plin sezon turistic, iar suspendarea curselor afectează mii de călători care aveau programate sosiri sau plecări de pe acest aeroport.