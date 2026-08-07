MAE avertizează românii care merg în Japonia

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Japonia, tranzitează țara sau intenționează să ajungă acolo, după ce taifunul Dolphin a afectat mai multe zone din sud-vestul țării. Peste 500 de zboruri au fost anulate, iar autoritățile japoneze au emis ordine de evacuare pentru aproape 260.000 de persoane.

Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în perioada 7-12 august 2026, în arhipelagul Okinawa și Insulele Ryukyu este valabilă o avertizare meteorologică pentru rafale puternice de vânt și precipitații abundente provocate de taifunul Dolphin.

Condițiile meteo au afectat deja transportul aerian, iar companiile au anulat cursele programate în zonele aflate sub avertizare.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români să manifeste precauție și să respecte indicațiile autorităților locale.

Românii care au nevoie de sprijin pot solicita asistență consulară Ambasadei României în Japonia și pot consulta informațiile publicate pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe.

Taifunul Dolphin se apropie de sudul Japoniei și aduce vânturi puternice, ploi torențiale și valuri înalte. Furtuna, încadrată în categoria 1, este însoțită de vânturi maxime susținute de 144 km/h și rafale care pot ajunge până la 198 km/h, potrivit Agenției Japoneze de Meteorologie (JMA). Autoritățile au emis vineri ordine de evacuare pentru aproape 260.000 de persoane din prefecturile Kagoshima și Okinawa. În același timp, Toyota a suspendat activitatea la nouă fabrici, în contextul apropierii taifunului de lanțul de insule situat între regiunea Kyushu și prefectura Okinawa. Meteorologii avertizează că Dolphin și-ar putea menține intensitatea pe măsură ce se apropie de Okinawa, iar rafalele puternice pot provoca avarii sau chiar prăbușirea unor structuri. Există, de asemenea, riscul formării unei „benzi liniare de ploaie”, cu precipitații foarte intense care pot duce la inundații și alunecări de teren. Furtuna ar urma să afecteze și sudul insulei Kyushu, inclusiv prefectura Kumamoto, lovită recent de un cutremur cu magnitudinea 7,1. Aproximativ 6.700 de persoane se află încă în centre de evacuare, iar JMA avertizează că solul instabil crește riscul producerii unor alunecări de teren. În paralel, temperaturile pot ajunge în unele zone la 36 de grade Celsius, fiind emis și un avertisment privind riscul de insolație.

Efectele fenomenului se resimt puternic și asupra transporturilor. Companiile aeriene au anulat peste 500 de zboruri în zonele afectate de taifun, iar mii de pasageri au fost afectați de modificarea programului curselor.

Avertizarea transmisă de Ministerul Afacerilor Externe îi vizează atât pe românii aflați deja în Japonia, cât și pe cei care tranzitează țara sau au programată o călătorie în perioada în care sunt prognozate fenomenele meteorologice severe.