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Dezastrul de la Hiroshima s-ar putea repeta. Mesajul lansat la 81 de ani de la atacul nuclear

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Dezastrul de la Hiroshima s-ar putea repeta. Mesajul lansat la 81 de ani de la atacul nuclearatac nuclear. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

La 81 de ani de la primul atac nuclear din istorie, Hiroshima transmite din nou un apel pentru pace și dezarmare. În contextul războaielor aflate în desfășurare, al tensiunilor dintre marile puteri și al revenirii în prim-plan a discursului despre descurajarea nucleară, liderii orașului japonez avertizează că omenirea nu este ferită de riscul unei noi tragedii, potrivit AP.

Hiroshima lansează un nou apel împotriva armelor nucleare

Ceremoniile organizate cu prilejul comemorării bombardamentului atomic au adunat zeci de mii de participanți și delegații din peste 120 de țări și regiuni.

Primarul orașului Hiroshima, Kazumi Matsui, a criticat tot mai desele încercări de a prezenta armele nucleare drept un instrument legitim de descurajare. În mesajul său de pace, edilul a avertizat că diminuarea gravității consecințelor acestor arme și justificarea folosirii forței pentru atingerea unor obiective naționale pot deschide calea către un nou val de violență.

Totodată, el le-a cerut liderilor politici și cetățenilor să păstreze vie memoria tragediei din 1945 și să susțină eforturile pentru evitarea unui nou dezastru nuclear.

Hiroshima

Hiroshima. Sursa foto Arhiva EVZ

Participanții au păstrat un moment de reculegere

La ora 8:15, exact momentul în care bombardierul american B-29 a lansat bomba atomică asupra Hiroshimei, clopotul păcii a răsunat în Parcul Memorial al Păcii, iar participanții au ținut un minut de reculegere.

La ceremonie au fost prezenți aproximativ 50.000 de oameni, precum și reprezentanți ai SUA, Iranului și ai altor peste 120 de state și teritorii.

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Comemorarea din acest an are loc într-un moment sensibil pentru Japonia. Premierul Sanae Takaichi a participat pentru prima dată la ceremonia de la Hiroshima din postura de șef al Guvernului și a afirmat că țara va continua să urmărească, „în mod realist”, obiectivul unei lumi fără utilizarea armelor nucleare, în baza tratatului internațional privind neproliferarea.

Declarațiile sale au venit pe fondul discuțiilor privind o posibilă revizuire a principiilor postbelice care interzic deținerea, producerea și introducerea armelor nucleare pe teritoriul Japoniei. În același timp, supraviețuitorii bombardamentelor și-au exprimat îngrijorarea față de sprijinul tot mai mare acordat conceptului de descurajare nucleară.

Bombardamentele au schimbat cursul istoriei

Pe 6 august 1945, bomba atomică lansată asupra Hiroshimei a distrus aproape complet orașul și a provocat moartea a aproximativ 140.000 de persoane. Trei zile mai târziu, Nagasaki a fost lovit de un al doilea atac nuclear, soldat cu aproximativ 70.000 de victime. La 15 august 1945, Japonia a anunțat capitularea, marcând sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În prezent, aproximativ 91.000 de supraviețuitori ai bombardamentelor mai sunt în viață, iar vârsta lor medie depășește 86 de ani. Autoritățile și organizațiile dedicate promovării păcii atrag atenția că, odată cu dispariția martorilor direcți, există riscul ca memoria uneia dintre cele mai mari tragedii din istoria omenirii să se estompeze.

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