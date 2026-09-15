O fregată rusă a lansat luni două rachete luminoase în direcția unui elicopter militar danez care efectua o misiune de supraveghere în apele internaționale din apropierea localității Gedser, în sudul Danemarcei, iar una dintre acestea a trecut la mică distanță de aparat, potrivit Danish Defence.

Incidentul a determinat Copenhaga să convoace ambasadorul Rusiei pentru explicații și a fost calificat de autoritățile daneze drept „complet inacceptabil”.

Elicopterul, un Fennec al Forțelor Aeriene Daneze, desfășura o misiune de fotografiere și monitorizare de rutină a fregatei ruse când au fost lansate cele două dispozitive pirotehnice. Nu au fost raportate victime sau avarii, însă incidentul are loc pe fondul creșterii tensiunilor dintre Rusia și statele NATO din nordul Europei.

Potrivit Comandamentului Apărării din Danemarca, fregata rusă a lansat două „flares” către elicopter. Una dintre acestea a trecut foarte aproape de aparat.

Forțele armate daneze au precizat că elicopterul efectua o misiune aeriană de supraveghere a navei ruse, aflată în ape internaționale în apropiere de Gedser. Autoritățile nu au raportat persoane rănite și nici pagube materiale.

Dispozitivele de tip „flare” sunt elemente pirotehnice utilizate în diferite contexte militare și maritime, inclusiv pentru semnalizare sau pentru a atrage atenția. În acest caz, însă, faptul că unul dintre dispozitive a trecut în apropierea unui elicopter militar a determinat autoritățile daneze să trateze incidentul ca pe un caz serios de securitate.

Copenhaga a anunțat marți că îl va convoca pe ambasadorul rus pentru a discuta incidentul.

Ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că elicopterul se afla într-o misiune de fotografiere de rutină a fregatei ruse și a calificat comportamentul navei drept „complet inacceptabil”.

„Forțele armate raportează că unul dintre elicopterele Forțelor Aeriene a fost vizat cu așa-numitele flares în timpul unei misiuni de fotografiere de rutină a unei fregate ruse în apele din apropiere de Gedser. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, ambasadorul Rusiei a fost convocat pentru o discuție despre incident”, a transmis Rasmussen.

Ministrul danez al Apărării, Jeppe Bruus, a descris la rândul său situația drept serioasă și a apreciat că incidentul indică o disponibilitate mai mare a Rusiei de a-și asuma riscuri în interacțiunile cu statele europene.

Premierul danez Mette Frederiksen a legat incidentul de ceea ce guvernul de la Copenhaga consideră a fi o intensificare a acțiunilor rusești de tip „război hibrid” în Europa.

„Face parte din tiparul pe care îl vedem în întreaga Europă”, a declarat Frederiksen marți dimineață.

BREAKING: A Russian Navy frigate has fired flares at a Danish military helicopter near Gedser, Denmark pic.twitter.com/H1BS23YFxL — Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2026

Premierul danez a susținut că Rusia devine „din ce în ce mai agresivă și mai asertivă” și că acțiunile de acest tip testează NATO și urmăresc să intimideze și să creeze diviziuni între statele europene.

„Răspunsul nostru este să fim mai uniți și să consolidăm apărarea Danemarcei și a Europei”, a adăugat Frederiksen.

Declarațiile vin într-un moment în care statele NATO de pe flancul estic și nordic al Alianței acordă o atenție sporită incidentelor care implică aeronave, drone și nave rusești.

Evenimentul din apropiere de Gedser nu este analizat de autoritățile daneze izolat. În ultimele zile, mai multe incidente au amplificat preocupările privind securitatea în regiunea Mării Baltice și în proximitatea teritoriului NATO.

În acest context, statele europene au acuzat în repetate rânduri Rusia că desfășoară acțiuni de presiune și destabilizare care se află sub pragul unui conflict militar direct. Acestea sunt încadrate frecvent în categoria „războiului hibrid”, care poate include operațiuni de influență, atacuri cibernetice, sabotaj, acțiuni de intimidare și alte forme de presiune.

Incidentul de lângă Gedser este cu atât mai sensibil cu cât elicopterul danez opera în cadrul unei misiuni de supraveghere, iar fregata rusă se afla în ape internaționale. Până în prezent, autoritățile daneze nu au anunțat modificarea misiunilor de monitorizare a navelor rusești.

Pentru moment, răspunsul oficial al Danemarcei este unul diplomatic. Ambasadorul rus urmează să ofere explicații în fața autorităților de la Copenhaga, în timp ce Danemarca își menține misiunile de supraveghere în apele internaționale din apropierea coastelor sale.

Incidentul nu a provocat victime sau pagube, însă apropierea unei rachete luminoase de un elicopter militar a ridicat noi semne de întrebare privind modul în care navele și aeronavele militare ruse interacționează cu forțele statelor NATO.