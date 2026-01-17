Mii de persoane au ieșit în stradă la Copenhaga pentru a protesta făță de intenția lui Trump de a prelua Groenlanda

Mii de persoane au ieșit sâmbătă în stradă la Copenhaga, în Danemarca, protestând față de ambiţiile teritoriale ale președintelui american Donald Trump, care continuă să își afirme intenția de a prelua Groenlanda, potrivit AFP.

Manifestanții cu steaguri groenlandeze și daneze au umplut Piața Primăriei, iar culorile roșu și alb au fost vizibile în întreaga zonă. Protestul s-a desfășurat sub un cer gri, acoperit de ceață. Manifestanții au scandat numele Groenlandei în limba groenlandeză, „Kalaallit Nunaat!”, au constatat jurnaliștii AFP.

De asemenea, aceștia aveau pancarte cu mesaje ca „Make America Go Away”, o deturnare a sloganului „Make America Great Again”, și „USA already has too much ice” („SUA au deja prea multă gheaţă”). În Danemarca au fost anunțate și alte manifestații, la Aarhus, în centrul țării, Aalborg, în nord, și Odense, în sud. Acțiunile au fost inițiate de mai multe organizații groenlandeze.

Trump vorbește despre preluarea controlului asupra insulei arctice de mari dimensiuni de aproape un an, de la revenirea sa la putere. Groenlanda, care aparține Danemarcei, are o importanță strategică, dar o populație redusă.

Vineri seara, consilierul său apropiat, Stephen Miller, a reiterat poziția americană privind acest teritoriu. „Groenlanda este mare cât un sfert din America. Danemarca, cu tot respectul, este o ţară mică, cu o economie mică şi o armată mică. Ea nu poate apăra Groenlanda”, a declarat acesta, la Fox News.

Totuși, la Copenhaga, 11 membri ai Congresului american și-au arătat susținerea, în ultima zi a unei vizite oficiale. Aceștia s-au întâlnit cu premierul danez, Mette Frederiksen, cu șeful Guvernului groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, precum și cu lideri de întreprinderi și reprezentanți ai Parlamentului danez.

Senatorul democrat Chris Coons, liderul delegației, a salutat sâmbătă, în fața presei, 225 de ani de alianță cu Regatul Danemarcei. El a declarat că „nu există o amenințare imediată la adresa Groenlandei”.

„Însă noi împărtăşim îngrijorările reale cu privire la securita în Arctica, în viitor, pe măsură ce clima se schimbă, banchiza se topeşte, iar rutele maritime evoluează”, a mai spus senatorul.

Manifestațiile de sâmbătă au avut loc la trei zile după o reuniune la Washington, în urma căreia autoritățile daneze au constatat că nu pot ajunge rapid la un acord cu liderii americani privind viitorul teritoriului autonom.

După ce mai mulți lideri europeni și-au exprimat susținerea față de Danemarca, președintele american a amenințat vineri cu introducerea unor taxe vamale împotriva țărilor care nu îi susțin planul de anexare a Groenlandei.

Potrivit unui sondaj publicat în ianuarie, 85% dintre groenlandezi se opun anexării de către Statele Unite.