Premierul groenlandez: Între Statele Unite și Danemarca, alegem Danemarca

Jens-Frederik Nielsen, premierul groenlandez, a declarat marți că, între Statele Unite şi Danemarca, guvernul ar alege Danemarca, motivând decizia prin dorința președintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda. „Ne confruntăm cu o criză geopolitică”, a spus acesta, la o conferinţă de presă din Copenhaga.

„Groenlanda vrea ca nimeni să nu o posede sau să o controleze. Dacă ar trebui să alegem chiar acum între SUA şi Danemarca, atunci alegem Danemarca. Nu este momentul pentru divergenţe interne, ci este momentul să fim uniţi”, a spus acesta, la o conferință de presă comună cu șefa guvernului danez, Mette Frederiksen, susținută la Copenhaga.

Nielsen a afirmat că Groenlanda „nu este de vânzare” și că funcționează ca un stat de drept, descriind situația drept „foarte gravă”, pe fondul „presiunii imense” exercitate de Statele Unite în legătură cu acest teritoriu.

„Linia roșie este că Groenlanda nu poate fi cumpărată. Suntem împreună în regat cu Danemarca şi vom face întotdeauna parte din alianţa occidentală. Viitorul Groenlandei va fi decis de groenlandezi, aşa cum prevede statutul de autonomie și acesta este mesajul cu care călătorim miercuri în Statele Unite”, a subliniat acesta.

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat, la rândul său, că nu a fost ușor să se opună în fața unor „presiuni total inacceptabile din partea celui mai apropiat aliat” al țării.

„Nu este vorba doar despre Groenlanda sau despre Regatul Danemarcei. Este vorba despre faptul că graniţele nu pot fi schimbate prin forţă, că un popor nu poate fi cumpărat şi că ţările mici nu trebuie să se teamă de cele mari”, a adăugat aceasta.

Ministrul de externe de la Copenhaga, Lars Løkke Rasmussen, a confirmat, cu câteva ore înainte de conferința de presă, că se va întâlni miercuri, la Washington, cu secretarul de stat american Marco Rubio, pentru a discuta despre soarta insulei.

La întâlnire va lua parte și consiliera pentru relații externe din Groenlanda, Vivian Motzfeldt. Discuțiile se vor desfășura la Casa Albă, iar vicepreședintele american JD Vance va găzdui evenimentul, a menționat Rasmussen.