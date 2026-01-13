Negocieri la Washington despre Groenlanda. Autoritățile de la Copenhaga și Nuuk se întâlnesc cu Rubio

Autoritățile de la Copenhaga și Nuuk urmează să discute miercuri cu omologii americani despre recentele declarații ale administrației Trump privitoare la Groenlanda, în contextul în care președintele SUA a reluat ideea că teritoriul ar putea fi preluat de Statele Unite, potrivit Reuters.

Întâlnirea este programată la Casa Albă, la nivel înalt, pe fondul unei intensificări a activității diplomatice în regiunea arctică.

Miniștrii de externe ai Danemarcei și ai Groenlandei, Lars Løkke Rasmussen și Vivian Motzfeldt, vor avea discuții la Casa Albă cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu vicepreședintele american, JD Vance.

Întâlnirea a fost solicitata de oficialii danezi și groenlandezi pentru a aborda direct tensiunile generate de declarațiile recente ale președintelui american privind insula arctică.

Potrivit raportărilor din media internațională, discuțiile vor include subiecte legate de suveranitatea și securitatea Groenlandei, un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei, dar situat strategic în zona Arcticii.

Președintele american Donald Trump și-a reiterat în ultimele săptămâni interesul ca Statele Unite să obțină controlul asupra Groenlandei, invocând motive de securitate legate de influențele Rusiei și Chinei în regiune.

Deși Casa Albă a spus că opțiunea unei achiziții ar putea fi discutată, Washingtonul nu a exclus utilizarea forței.

Această idee, deși contestată pe plan internațional, a reaprins dezbaterile despre statutul geostrategic al insulei. Groenlanda găzduiește deja baze militare americane, dar rămâne un teritoriu sub autoritatea daneză și parte a alianței NATO.

În ultimele zile, mai mulți lideri europeni și oficiali de rang înalt au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea Groenlandei. Oficialii din Germania și alte state membre ale NATO au subliniat că frontierele nu pot fi modificate prin forță și că se aplică principiile dreptului internațional.

În plus, dinamica relațiilor transatlantice a fost comentată pe fondul posibilelor consecințe ale unei eventuale acțiuni americane. Un comisar european pentru apărare a avertizat că orice tentativă de preluare forțată ar putea avea efecte asupra alianței militare și relațiilor cu Uniunea Europeană.

Guvernele de la Copenhaga și Nuuk au respins ferm ideea unei schimbări a statutului Groenlandei fără consimțământul populației sale.

Oficialii danezi au reiterat că teritoriul este parte a Regatului Danemarcei și că disputele trebuie rezolvate prin dialog diplomatic, nu prin presiuni sau forță.

La rândul său, guvernul groenlandez a subliniat că suveranitatea insulei trebuie decisă de locuitorii săi și că sunt necesare consultări cu toate părțile relevante în conformitate cu dreptul internațional.

Discuțiile privind Groenlanda se desfășoară într-un moment în care securitatea în regiunea Arcticii este tot mai vizată de numeroși actori globali.

Strategia americană față de această zonă rămâne un subiect central în discuțiile dintre aliații NATO, în special în ceea ce privește cooperarea militară și prevenirea influențelor externe.

Analiști internaționali notează că poziția țărilor europene și cooperarea cu Statele Unite pe subiecte de securitate vor fi monitorizate îndeaproape în perioada următoare.