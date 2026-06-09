Vicepreședintele american JD Vance a declarat luni că Statele Unite și Israelul împărtășesc numeroase interese strategice, însă există și situații în care prioritățile celor două state diferă, în special în ceea ce privește negocierile privind programul nuclear iranian, potrivit FoxNews.

Declarațiile au fost făcute în timpul emisiunii „Jesse Watters Primetime”, într-un moment în care relația dintre președintele Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu traversează o perioadă tensionată, pe fondul divergențelor legate de Iran și de situația de securitate din Orientul Mijlociu.

JD Vance a subliniat că obiectivul principal al administrației Trump este împiedicarea Iranului să obțină arme nucleare.

„Israelul are propriile sale obiective, însă principalul obiectiv al Statelor Unite în relația cu Iranul este să ne asigurăm că Iranul nu deține o armă nucleară”, a declarat vicepreședintele american.

Potrivit lui Vance, Washingtonul consideră că există acum condițiile necesare pentru obținerea unui acord pe termen lung privind programul nuclear iranian, după evoluțiile din ultimele luni din regiune.

Comentariile vicepreședintelui apar după informații apărute recent în presa americană privind îngrijorările serviciilor de informații americane legate de presupuse activități de supraveghere desfășurate de Israel asupra unor oficiali implicați în negocierile dintre SUA și Iran.

Printre persoanele vizate s-ar afla Elbridge Colby, principalul responsabil pentru politici din cadrul Pentagonului, și Steve Witkoff, principalul negociator al administrației Trump.

În același timp, relațiile dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu au atras atenția după apariția unor informații privind o conversație telefonică tensionată între cei doi lideri, în contextul operațiunilor militare israeliene din Liban.

Potrivit relatărilor din presa americană, divergențele dintre Washington și Ierusalim au determinat Pentagonul să acorde o atenție sporită activităților de contrainformații asociate Israelului.

Vicepreședintele SUA a afirmat că negocierile cu Teheranul înregistrează progrese și că partea iraniană a început să prezinte propuneri concrete.

„Iranienii nu vor ca acest război să continue. Nu este în interesul lor și cred că vin la masa negocierilor cu propuneri reale”, a declarat Vance pentru Fox News.

Întrebat dacă Iranul încearcă să obțină avantaje în cadrul negocierilor, oficialul american a răspuns că nu pornește de la premisa că vreuna dintre părți acționează neapărat cu bună credință.

„Toată lumea încearcă să obțină avantaje în negocieri. Nu presupun că cineva acționează automat cu bună credință”, a spus vicepreședintele.

JD Vance a insistat că orice înțelegere privind programul nuclear iranian trebuie să includă mecanisme solide de monitorizare și inspecție.

Potrivit acestuia, una dintre principalele probleme ale acordului nuclear negociat în perioada administrației Obama a fost lipsa unui sistem suficient de riguros care să garanteze că Iranul nu poate dezvolta arme nucleare.

Vicepreședintele a declarat că administrația Trump intenționează să combine diplomația cu un regim strict de verificare pe termen lung pentru a se asigura că Teheranul respectă obligațiile asumate.