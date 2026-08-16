Papa Leon al XIV-lea a transmis duminică un mesaj ferm către liderii lumii, solicitând adoptarea unor măsuri concrete pentru punerea în aplicare a soluției celor două state în conflictul dintre Israel și Palestina. În cadrul aceluiași discurs, liderul Bisericii Catolice a cerut stoparea imediată a actelor de violență îndreptate împotriva populației civile palestiniene din teritoriul Cisiordaniei, conform Reuters.

Mesajul Suveranului Pontif a fost rostit după rugăciunea tradițională de la prânz, susținută la reședința papală din Castel Gandolfo, localitate situată în apropierea Romei.

„Cer cu urgență comunității internaționale să acționeze pentru a promova soluția celor două state, pentru o pace dreaptă și durabilă”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Declarațiile ferme ale Capului Bisericii Catolice vin în contextul multiplicării atacurilor atribuite coloniștilor israelieni în această regiune, conform datelor transmise de agenția Reuters.

Liderul de la Vatican a atras atenția în mod deosebit asupra evenimentelor recente din localitatea Qusra. În acest sat, potrivit informațiilor furnizate de Reuters, coloniști israelieni au blocat locuințele localnicilor, după ce în prealabil au fost sistate furnizarea de energie electrică și alimentarea cu apă. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale pentru protecția drepturilor omului au semnalat că astfel de acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă ce urmărește preluarea de noi terenuri.

Sfântul Scaun menține o poziție constantă de sprijin pentru crearea unui stat palestinian independent, considerată drept singura cale realistă pentru rezolvarea pe cale negociată a crizei din Orientul Mijlociu. În prezent, mai mult de 150 din cele 193 de țări membre ale Organizației Națiunilor Unite recunosc oficial existența statului Palestina, ale cărui granițe revendicate cuprind Fâșia Gaza și Cisiordania, alături de Ierusalimul de Est.

Papa Leon al XIV-lea a reiterat sprijinul ferm al Vaticanului pentru conceptul celor două state. La începutul acestui an, în luna ianuarie, Suveranul Pontif sublinia că acest cadru politic rămâne singurul capabil să garanteze și să recunoască aspirațiile legitime atât ale poporului israelian, cât și ale celui palestinian.

Demersul papal de duminică adaugă o nouă luare de poziție oficială a Vaticanului privind evoluția conflictului și protecția civililor. Pe plan politic, executivul de la Ierusalim, aflat sub conducerea premierului Benjamin Netanyahu, a încurajat extinderea comunităților de coloniști din Cisiordania. Ministrul de Finanțe din Israel, Bezalel Smotrich, a punctat public că extinderea acestor așezări are inclusiv scopul de a bloca crearea unui viitor stat palestinian.

Organizația Națiunilor Unite și cea mai mare parte a comunității internaționale califică așezările israeliene din zonele ocupate drept ilegale, prin raportare la normele dreptului internațional. Israelul exercită controlul asupra Cisiordaniei din anul 1967, în urma Războiului de Șase Zile, însă autoritățile de la Ierusalim încadrează regiunea drept teritoriu disputat și resping termenul de teritoriu ocupat.