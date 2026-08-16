Republica Moldova. Ministrul Finanţelor de la Chişinău, Victoria Belous, se arată nedumerită de dosarul pornit de Serviciul Vamal, subdiviziune a Ministerului Finanţelor, privind presupusa corupere a unui deputat de către în pm de afaceri.

Belous consideră că investigarea astfel de infracţiuni nu intră în competenţa Serviciului Vamal. Declaraţiile în care şefa de la Ministerul Finanţelor îşi exprimă nedumerira au fost făcute în cadrul poscastului ZdCe.

Este vorba despre dosarul penal porint de Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal, pentru presupusă corupere pasivă și evaziune fiscală. În care fostul deputat PAS Alexandr Trubca este bănuit că ar fi cerut și primit de la cunoscutul om de afaceri Valentin Eșanu şpagă de 200 de mii de euro. Banii ar fi fost daţi pentru a promova o modificare legislativă prin care firma lui Eşanu și-ar fi „curățat” contabilitatea de banii nedeclarați.

Atât businessmanul, cât şi fostul deputat, resping învinuirile aduse.

Pe lângă faptul că consideră că un astfel de dosar nu ţine de competenţa Serviciului Vamal, Victoria Belous are suspiciuni şi în privinţa calităţii anchetei.

Procedural, avem o independenţă a ofiţerului de urmărire penală de a examina fiecare faptă. Cred că este de competenţa Procuraturii să examineze legalitatea cum a fost iniţiată această cauză. Sunt semne reale de întrebare de ce și cât de operativ, cât de calitativ a reușit Serviciul Vamal să examineze fapte care nu sunt de competența sa. Această cauză a fost iniţiată de către Serviciul Vamal, dar a fost trimisă, după competenţă către Centrul Naţional Anticorupţie. Dar sper că urmărirea penală se continuă și să clarifice aspectele care au stat la baza pornirii și suspiciunile. Şi să vină cu decizia finală, se validează aceste suspiciuni sau sunt lucruri pur și simplu declarative”, a declarat Victoria Belous.

Ministra Finanţelor s-a pronunţat şi în privinţa denunţătorului. „Am înţeles că denunţul a fost depus de un partener de afaceri. Atunci când denunţurile vin din partea partenerilor de afaceri, trebuie să se facă verificare dublă. Şi dacă a făcut un denunţ. Să se verifice. Şi dacă sunt falsuri, să-şi asume responsabilitatea. Trebuie să fim mai insistenţ. Căci există şi răspundere penală pentru denunţ fals”, a spus funcţionara.

Victoria Belous a mai spus că o asemenea abordare, astfel de suspiciuni ar putea exista faţă de toţi deputaţii care vin u iniţiative legislative.

„Eu sunt foarte sceptică că s-a oferit asemenea sumă pentru o inţiativă legislativă. Oricărui deputat poţi să-i pui astfel de întrebări. Am fost şi eu deputat şi mă întrebau ce sume am primit. S-a format percepţia că price modificare legislativă se face contra bani. Dar este obligaţia deputaţilor să studieze şi dacă văd care probleme, să înregistreze iniţiative legislative privind eventuale modificări.

La orice modificare de taxe este, de regulă, avizul Guvernului. Sunt mai multe persoane care examinează o iniţiativă legislativă, care îşi dau votul”, a declarat Victoria Belous.

Solicitat de EvZ, cunoscutul businessman şi mecenat Valentin Eşanu a declarat că dosar i-a fi fost fabricat la comanda unui concurent, care este cumătru cu un şef de la Poliţie. Iar cel care a depus enunţul în privinţa sa este un fost partener de afacere, pe care l-a denunţat anterior pentru fraudă.

„Cel de l-a care vine comanda este unul din sponsorii electorali ai PAS. În prezent el operează tranzacţii ilegale în spatele întreprinderii de stat Metalferos. Este un al doilea Vladimir Andronache. Cu ajutorului cumătrului său de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii, l-au convins pe fostul meu partener să depună denunţul. Doar că nu au vrut să fabrice ei dosarul şi au folosit în acest scop Vama”, ne-a declarat antreprenorul.

Potrivit businessmanului, concurenţii săi sunt nemulţumiţi pentru că achită un preţ mai mare pentru metalul colectat de persoanele fizice. Eşanu susţine că a reuşit să facă acest lucru pentru că întreprinderea sa nu se foloseşte de serviciile intermediarilor.

Potrivit ZdG, denunţul privind coruperea deputatului de către Eşanu a fost depus de Alexandru Rotaru în iunie 2026. Denunţătorul afirmă că Trubca a luat 200 de mii de euro de la Eşanu pentru a introduce TVA la fierul vechi.

Iar ulterior, pentru a fi schimbat modul de impozitare a companiilor care colectează deșeuri de metale, de la impozitarea cu 12 la sută a venitului persoanelor fizice care predau fierul vechi la taxarea vânzărilor companiilor în cuantum de 7 la sută. Taxa de 7 la sută a fost introdusă în ianuarie 2024, fiind aplicată până la 15 august 2024, ca ulterior să se revină la cele 12 la sută achitate de persoanele fizice. Inițial, taxa de 12 la sută pentru persoanele fizice a fost introdusă în 2022.

Potrivit lui Rotaru, această „inovație” legislativă ar fi funcționat ca o metodă de „curățare” contabilă pentru firma lui Eşanu, care nu ar fi declarat sume semnificative de bani din cele 12 la sută colectate de la persoanele fizice.

„În cele câteva luni în care am avut calitatea de angajat la Eşanu, iată, am văzut cu ochii mei proprii, a fost o experiență foarte bună să văd cum e în lumea aceasta a reciclatorilor în R. Moldova. Probleme sunt extraordinar de mari în acest sector și explicit la această companie. Este obligația oricărui cetățean, când știe că sunt lucruri foarte grave, să denunțe aceste lucruri”, a declarat Rotaru pentru ZdG

Amintim că dosarul intentat pe numele lui Valentin Eşanu în perioada guvernării lui Plahotniuc a fost intentat tot pentru evaziune fiscală. Antreprenorul susţine că în ultimul an s-a mai încercat să i se fabrice dosare penale.

Cu şapte luni în urmă, Valentin Eşanu a ieşit cu o declaraţie publică, către conducerea de vârf a Republicii Moldova, corpul diplomatic acreditat la Chişinău şi mass-media, în care anunţă că se pregăteşte arestarea sa.

Potrivit businessmanului, reprezentanţi ai serviciilor secrete ar fi încercat să ascundă arme în camioanele încărcate cu fier vechi pregătit pentru export. Iar aceste arme să fie depistate la vamă. Eşanu susţinea că a primit această informaţie din surse demne de încredere. Motivul ar fi că întreprinderea lui Valentin Eşanu a ridicat preţul de achiziţie la deşeurile de metale recepţionate de la persoanele fizice. Fapt care i-ar fi supărat pe unii actori de pe piaţa metalelor din Republica Moldova.

Vor să-mi fabrice un dosar penal, să mă învinuiască de export de arme, să mă închidă pe vre-o 30 de zile şi să-mi distrugă întreprinderea. Astfel să mă scoată de pe piaţa exportatorilor de metale. Este regretabil că, după ce am scăpat de regimul lui Plahotniuc, se folosesc aceleaşi metode şi de actuala guvernare, pe care am susţinut-o”, ne-a declarat Valentin Eşanu.

Omul de afaceri Valentin Eșanu deține firme ce colectează deșeuri din metal pe teritoriul Republicii Moldova. În perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc a petrecut doi ani în arest preventiv, fiind învinuit de evaziune fiscală și a fost eliberat în 2019. Atunci Eșanu spunea că dosarele penale intentate pe numele său au fost inițiate la comandă, pe atunci, a vicepreședintelui Partidului Democrat din Moldova (PDM), Andrian Candu, care, susţinut de naşul său de cununie, Vladimir Plahotniuc, a încercat să-l deposedeze de afacere.

Ulterior, în acest caz s-a expus Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care a condamnat Guvernul de la Chişinău.