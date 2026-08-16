Luna iulie a fost într-una dintre cele mai sângeroase perioade pentru armata rusă de la declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina, arată o analiză recentă reflectată de presa ucraineană. În timp ce Moscova înregistrează pierderi record, forțele ucrainene raportau progrese teritoriale semnificative pe linia frontului, conform The New York Post.

Conform datelor prezentate de The New York Post, care citează evaluări privind dinamica luptelor și evoluția pierderilor, armata rusă ar fi pierdut aproximativ 42.860 de militari în cursul lunii iulie, cifră ce include atât soldații uciși, cât și pe cei răniți, transmite RBC Ucraina.

Dacă aceste date sunt confirmate, iulie devine cea mai neagră lună pentru forțele ruse din ianuarie 2025 până în prezent și a patra cea mai sângeroasă de la începutul conflictului din 2022. Experții consultați de publicație arată că pierderile totale ale Rusiei, cumulând morții și răniții, se apropie cu pași repezi de pragul de 1,5 milioane de oameni. Aceste cifre exercită o presiune uriașă asupra capacității Kremlinului de a menține efectivele pe front.

Misiunea de a înlocui soldații pierduți pe front devine un obstacol din ce în ce mai greu de trecut pentru conducerea de la Moscova. În ultimele luni, autoritățile ruse au intensificat metodele agresive de atragere a noilor recruți. Conform datelor The New York Post, cetățenii ruși ar fi fost ademeniți să se înroleze prin promisiuni înșelătoare referitoare la natura misiunilor militare pe care urmau să le execute.

În paralel, armata rusă a extins recrutările și în afara granițelor, vizând cetățeni străini, inclusiv din țări africane, pentru a acoperi golurile din linii. Evoluția este urmărită îndeaproape în contextul în care oficialii ucraineni avertizează că Moscova ar putea pregăti un nou val de mobilizare generală, ce ar putea fi declanșat după alegerile parlamentare din Rusia din această toamnă.

În timp ce armata rusă suferă pierderi grele, Forțele Armate ale Ucrainei susțin că au înregistrat cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimul an.

Trupele ucrainene au reușit să elibereze aproximativ 780 de kilometri pătrați pe frontul de sud și au reluat controlul asupra a 26 de localități. În anumite sectoare din sud, în zona de confluență a regiunilor Dnipro, Donețk și Zaporojie, militarii ucraineni au împins linia inamică cu peste 11 kilometri. Deși realizate prin operațiuni și atacuri de dimensiuni reduse, aceste acțiuni erodează treptat controlul pe care Rusia îl exercita pe front.