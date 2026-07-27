Patriarhul Daniel a blocat transformarea BOR într-o oficină  a Kremlinului

Patriarhul Daniel a împlinit 75 de ani. La mulți ani! Mă număr printre cei care în calitate de „pupători de moaște” îi mulțumesc Patriarhului pentru ceea ce a făcut pentru țară și credincioși. Printre altele, pentru Catedrala Mântuirii, un vis nu doar al meu, ci unul al înaintașilor, vechi de mai bine de un secol. Este drept, doar al românilor care nu consideră că se trag din organisme unicelulare și că sunt verii primari ai cimpanzeilor.

Momentul aniversar a fost folosit nu doar pentru cuvenite urări, ci și pentru atacuri jegoase. Să te apuci să înjuri un om chiar de ziua lui, să aștepți răbdător prilejul ăsta, presupune că ești în ultimul hal de degradare morală. Mă rog, unii atât pot. Într-un recent editorial, Dan Andronic a identificat cele trei categorii din care provin cei care au coborât în canalele de evacuare a dejecțiilor, care s-au putut preta la așa ceva:

„Aniversarea a funcționat ca un magnet pentru o coaliție eterogenă de detractori. De la ideologi progresiști și portavoci pro-ruse, până la oportuniști care ani la rând s-au aplecat să-i sărute dreapta, un întreg cor de voci și-a găsit vocația critică exact în acest moment.”

Pentru ea, atacarea Bisericii este un test obligatoriu de apartenență la grup, spune gazetarul. Ce să le faci, dacă le este mai drag LGBT-ismul, la care unii de le vârful USR au aderat nu doar suflet, ci și trup? Se trag unii pe alții către vârful partidului și este complicat pentru restul să vadă clar despre ce este vorba de fapt.

O altă categorie evocată de Dan Andronic este aceea a oportuniștilor care își fac drum în Deal, la Patriarhie, își fac cruce și participă la slujbe, doar când au nevoie de ceva. Spune jurnalistul: „de sprijin material, un job, o fotografie de campanie care să le valideze latura morală sau o binecuvântare pentru a câștiga simpatia electoratului conservator.”

Ultima, aceea a pro-rușilor. Dintre cele trei, voi zăbovi asupra ei, pentru că o consider cea mai periculoasă. Să vedem, așadar, ce este cu ea, ce o mână într-o groapă de gunoi. Unii sunt doar ceea ce se cheamă „idioți utili”. Nu ne interesează în mod special, se găsesc în toate taberele și galeriile, sunt doar niște proști care cred că dacă preiau, își asumă și vehiculează niște idei, ar fi ceva de capul lor.

De aceea voi trece în revistă doar motivele reale pentru care le sunt inoculate niște sentimente care i-au condus zilele astea la groasele sudalme pe care le-au scuipat inept în obrazul Patriarhului Daniel. Repet, toate având la bază impulsuri inoculate de propaganda pro-rusească. Dar ce are această propagandă cu Patriarhul BOR? Păi, să vedem.

În primul rând, interesul Kremlinului și al Patriarhiei Moscovei în atacarea Patriarhului Daniel este de natură geopolitică și religioasă. Scopul principal este decredibilizarea temeiniciei poziției BOR de orientare pro-occidentală și rupere de monopolului rusesc din ortodoxie.

Exclus ca tătucii de la Kremlin să-i fi trecut cu vederea Patriarhului Daniel, refuzul sistematic de aliniere la „ortodoxia politica” promovată în stil KGB-ist de Patriarhul Kirill al Moscovei. Cu atât mai puțin, faptul că a condamnat public și în termeni categorici invadarea Ucrainei de către Rusia, chiar dacă aceasta s-a făcut cu armament „sfințit” și „binecuvântat” chiar de Patriarhul Khiril.

O altă miză de mare importanță geopolitică este Republica Moldova. Sub coordonarea Patriarhului Daniel, Mitropolia Basarabiei, structură bisericească ortodoxă autonomă, aflată sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române s-a extins puternic. Ea a atras sumedenie de parohii și preoți care au părăsit Mitropolia Chișinăului, subordonată Moscovei. Pentru Rusia, pierderea controlului religios asupra Moldovei în favoarea BOR reprezintă o înfrângere strategică majoră. Atacarea Patriarhului Daniel vizează știrbirea autorității sale morale și frânarea acestei tranziții.

Propaganda pro-rusă nu face economie nici la clișeul „așa nu!”. Prezintă Moscova a fi „singurul apărător adevărat al valorilor creștine tradiționale”, l-am citat pe Vladimir Putin, iar pe Patriarhul Daniel drept un „ecumenist” vândut „vestului putred”, un „globalist” adversar al purității ortodoxiei rusești. Da, aceea care tămâiază și dă cu apă sfințită pe rachete, tancuri și tunuri.

Să observăm și un interes de scară mai largă al propagandei rusești duse împotriva Patriarhului Daniel. Biserica Ortodoxă Română se bucură de cea mai mare încredere în rândul populației. Discreditarea asiduă a liderului BOR vizează scăderea încrederii românilor în instituțiile-fundament, acelea care îi asigură sănătatea mintală, trupească și sufletească.

Să recunoaștem, însă, faptul că propaganda rusească lucrează cu materialul clientului. Ea nu inventează din senin scandaluri, ci le amplifică pe cele existente. Fie că sunt create tot de ea, fie că ele există din pricina slăbiciunilor românești. Astfel, propagandei rusești îi vine foarte ușor ca prin intermediul platformelor online, conturilor de troli și publicațiilor de propagandă, să acționeze. Unele nemulțumiri ale societății civile, reale sau fabricate, sunt astfel deturnate și folosite ca muniție pentru a slăbi poziția unui Patriarh care a refuzat să transforme BOR într-o unealtă de influență a Kremlinului.

Faptul că BOR nu a devenit o Coloană a V-a a Kremlinului, o anexă a FSB-ului cu patrafire, se datorează în cea mai mare măsură Patriarhului Daniel. Este doar unul dintre motivele pentru care îi mulțumesc. La mulți ani, Preafericite Părinte Patriarh!