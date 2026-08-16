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Trupele lui Putin au lansat un nou atac asupra Kievului: explozii puternice și clădiri cuprinse de flăcări

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Trupele lui Putin au lansat un nou atac asupra Kievului: explozii puternice și clădiri cuprinse de flăcăriatac Kiev. Sursa foto: Captură video/x.com
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Din cuprinsul articolului

Mai multe explozii puternice s-au auzit în Kiev în noaptea de sâmbătă spre duminică, în timpul unui nou atac rusesc asupra capitalei Ucrainei. Mai multe clădiri au fost cuprinse de flăcări în diferite zone ale orașului, potrivit unui jurnalist al Kyiv Independent aflat la fața locului.

Exploziile au zguduit mai multe cartiere din Kiev

Patru explozii „foarte puternice” au fost auzite în centrul Kievului în jurul orei 2:50, ora locală. În cartierul Pecherskii, alte șase explozii s-au auzit la mai puțin de trei minute după declanșarea alarmei aeriene. Un alt reporter a relatat că intervalul a fost prea scurt pentru ca oamenii să poată ajunge la un adăpost.

Administrația Militară a orașului Kiev a anunțat că un incendiu a izbucnit la o clădire comercială din cartierul Obolonskii după atac.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a anunțat că o altă clădire a fost cuprinsă de flăcări în cartierul Holosiivskii.

incendiu Rusia

Incendiu Rusia. Sursa foto: Captură video

Forțele Aeriene au avertizat asupra rachetelor balistice

Forțele Aeriene ucrainene au emis, în prima parte a nopții, un avertisment privind riscul unui atac rusesc cu rachete balistice. Alerta a fost anulată la ora 2:35, însă amenințarea a reapărut la ora 2:46.

Rusia continuă să lanseze atacuri asupra orașelor și infrastructurii din Ucraina, în contextul războiului declanșat de Moscova.

Atacurile anterioare au provocat victime

Marți, forțele ruse au atacat Zaporojie și Kievul cu rachete balistice nord-coreene și rachete de croazieră „Zircon”, potrivit autorităților ucrainene. În Zaporojie, atacul a provocat moartea a șapte angajați ai combinatului siderurgic „Zaporizhstal” și rănirea a 24 de persoane. Un civil a fost rănit și la Kiev.

Un atac rusesc cu rachete balistice produs pe 8 august a ucis patru persoane, inclusiv un copil de trei ani, în Kiev și în regiunea din jurul capitalei.

Pe 5 august, un alt atac cu rachete balistice a provocat moartea a 17 persoane în Kiev și în zonele din apropiere.

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