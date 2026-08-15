Forțele ucrainene ar fi atacat baza aeriană militară Savasleika, din regiunea rusă Nijni Novgorod, unde sunt staționate avioane de vânătoare MiG-31 capabile să transporte și să lanseze rachete balistice Kinjal. Exploziile ar fi avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, potrivit canalului Exilenova Plus, citat de The Kyiv Independent.

În urma exploziilor raportate la baza Savasleika, în apropierea obiectivului militar au fost observate incendii. Informațiile despre amploarea pagubelor și eventualele aeronave afectate nu au fost confirmate oficial de autoritățile ruse sau ucrainene.

Explozii au fost semnalate și în orașul rus Samara. Potrivit sursei, atacul ar fi fost efectuat cu rachete ucrainene Flamingo.

În același timp, canalul Supernova Plus a susținut că o rachetă balistică rusească Oreșnik ar fi lovit o importantă unitate de proiectare și producție aerospațială.

Samara se află la aproximativ 800 de kilometri de granița Rusiei cu Ucraina, iar baza aeriană Savasleika este situată la aproximativ 660 de kilometri de teritoriul ucrainean.

Forțele ruse lansează în mod repetat atacuri asupra Ucrainei de la baze aeriene și alte obiective militare. Un atac cu rachete balistice efectuat pe 8 august a ucis patru persoane, inclusiv un copil de trei ani, în Kiev și în regiunea capitalei. Un alt atac cu rachete balistice, produs pe 5 august, s-a soldat cu 17 morți.

Forțele ucrainene atacă în mod regulat obiective militare și infrastructură strategică aflate în profunzimea teritoriului rus, precum și în teritoriile ocupate de Rusia, în încercarea de a diminua capacitatea Moscovei de a continua războiul.

În noaptea de joi spre vineri, forțele ucrainene au lovit portul Ust-Luga, din regiunea Leningrad, potrivit Statului Major General al Ucrainei. Atacul ar fi avariat două instalații de procesare și ar fi provocat un incendiu.

Portul Ust-Luga este unul dintre cele mai importante porturi rusești de la Marea Baltică și include un terminal petrolier utilizat pentru exportul de țiței și produse petroliere.

Complexul rafinăriei petroliere Gazprom Neftekhim Salavat, din Republica Bașkortostan, a fost atacat de forțele ucrainene în noaptea de 13 august, potrivit Statului Major General al Ucrainei.