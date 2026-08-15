Un autoturism căutat de autoritățile germane a fost oprit la Vama Albița, în timp ce încerca să iasă din România. Mașina avea plăcuțe de înmatriculare false, potrivit Poliției de Frontieră.

La volan se afla un bărbat de 38 de ani, cu cetățenie română și moldovenească. Acesta le-a spus polițiștilor că împrumutase autoturismul de la un conațional și că nu știa că vehiculul avea probleme juridice.

Incidentul s-a produs pe 13 august, în jurul orei 15.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița, din județul Vaslui.

Bărbatul a ajuns la controlul de frontieră pe sensul de ieșire din România, la volanul unui autoturism fabricat în 2019 și înmatriculat în Germania. Polițiștii de frontieră au constatat anumite nereguli și au făcut verificări suplimentare pentru a stabili situația juridică a mașinii.

Verificările în bazele de date au arătat că autoturismul figura ca bun căutat pentru a fi folosit ca probă într-o procedură penală. Alerta fusese introdusă de autoritățile germane.

Polițiștii de frontieră au făcut verificări și cu privire la plăcuțele montate pe mașină. Autoritățile germane au confirmat că numerele de înmatriculare erau false.

În urma controlului amănunțit, polițiștii au descoperit ascunse în autoturism o ștampilă similară celor folosite de autoritățile germane pentru marcarea inspecției tehnice periodice și un autocolant cu datele de identificare ale mașinii. Verificările au arătat că ambele elemente erau falsificate.

În timpul verificărilor, bărbatul le-a spus polițiștilor că autoturismul îi fusese împrumutat de un conațional pentru a ajunge în Republica Moldova. Acesta a susținut că nu știa că mașina era furată sau că ar fi fost implicată într-un litigiu.

Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare.

Autoturismul, evaluat la aproximativ 125.000 de lei, a rămas la punctul de frontieră, pentru continuarea cercetărilor.