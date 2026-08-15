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Mesajul lui Putin pentru Kim Jong-un de Ziua Eliberării. Legăturile militare și politice dintre Rusia și Coreea de Nord se fortifică

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Mesajul lui Putin pentru Kim Jong-un de Ziua Eliberării. Legăturile militare și politice dintre Rusia și Coreea de Nord se fortificăVladimir Putin. Sursă foto: kremlin.ru
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Din cuprinsul articolului

Relațiile dintre Moscova și Phenian intră într-o nouă etapă de cooperare strategică strânsă. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a transmis președintelui nord-coreean Kim Jong-un că cele două națiuni colaborează activ în toate sectoarele și își unesc eforturile pentru menținerea securității și stabilității la nivel regional, conform informațiilor furnizate de agenția de stat nord-coreeană KCNA și preluate de Reuters.

Mesajul președintelui rus a fost transmis cu ocazia aniversării eliberării Coreei de sub dominația colonială japoneză. În cadrul acestui context festiv, liderul de la Moscova și-a exprimat încrederea fermă că Rusia și Coreea de Nord vor continua activitatea comună constructivă atât în privința dosarelor bilaterale, cât și pe scena internațională.

Mesajul lui Putin pentru Kim Jong-un de Ziua Eliberării. Legăturile militare și politice dintre Rusia și Coreea de Nord se fortifică

Pentru a marca această zi istorică, Kim Jong-un a vizitat Turnul Eliberării din Phenian, unde a adus un omagiu cadrelor militare sovietice care au luptat împotriva trupelor japoneze în timpul Celui de-al Doilea Război Mondial. Cu această ocazie, pe coroana de flori depusă în numele liderului nord-coreean a fost înscris mesajul: Nu uităm isprăvile martirilor armatei sovietice.

Liderul de la Phenian a subliniat importanța istorică a acestei alianțe, declarând că moștenirea legăturilor de sânge și a prieteniei de luptă dintre cele două țări a devenit o piatră de temelie a relațiilor lor în creștere.

Pe lângă mesajul președintelui Putin, fostul lider de la Kremlin, Dmitri Medvedev, i-a transmis la rândul său salutări oficiale lui Kim Jong-un.

Kim Jong Un

Kim Jong Un / sursa foto: captură video

Îngrijorări internaționale privind sprijinul pentru războiul din Ucraina

Schimbul de mesaje diplomatice și gesturile simbolice ale lui Kim Jong-un scot în evidență o strângere accelerată a legăturilor bilaterale. Această apropiere generează îngrijorări majore pe plan internațional, în special cu privire la asistența oferită de Coreea de Nord în contextul conflictului din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat în mai multe rânduri faptul că armata rusă utilizează rachete nord-coreene pe front. Șeful statului ucrainean a acuzat Phenianul că furnizează Moscovei rachete și muniție și că și-a exprimat disponibilitatea de a trimite suplimentar trupe pentru sprijinirea efortului militar rus.

Strategia Phenianului în Asia de Nord-Est

Analiștii politici și de securitate estimează că regimul de la Phenian încearcă să contureze o imagine a Asiei de Nord-Est bazată pe confruntarea între blocuri rivale. Prin această tactică, Coreea de Nord urmărește să își justified dezvoltarea programelor nucleare și de armament, căutând totodată să își consolideze sprijinul politic și economic primit din partea partenerilor săi traditionali, Beijingul și Moscova.

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