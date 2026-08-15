Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept Sfânta Maria Mare, este sărbătorită pe 15 august și reprezintă una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin. Sărbătoarea amintește de trecerea Maicii Domnului din această viață și mutarea sa la cer, alături de Fiul său, Iisus Hristos. Pentru credincioși, 15 august are o profundă însemnătate religioasă.

În calendarul ortodox, sărbătoarea este trecută sub denumirea de Adormirea Maicii Domnului și amintește de moartea, înmormântarea și mutarea la cer a Fecioarei Maria.

Potrivit tradiției bisericești, Dumnezeu i-a vestit Maicii Domnului, printr-un înger, că se apropie momentul trecerii sale la cele veșnice. Fecioara Maria s-a rugat pe Muntele Măslinilor și le-a cerut celor din jur iertare. După ce i-a binecuvântat, și-a dat sufletul în mâinile Fiului său, Iisus Hristos.

Apostolii au fost aduși în mod minunat la Ierusalim și au participat la înmormântarea Maicii Domnului. Trupul său a fost așezat în mormânt, la Ghetsimani, iar Apostolii au rămas acolo timp de trei zile.

Sfântul Apostol Toma, care nu fusese prezent la momentul înmormântării, a ajuns ulterior și a dorit să vadă trupul Maicii Domnului. Când mormântul a fost deschis, Apostolii au găsit doar giulgiul, fără trupul Fecioarei Maria.

„Și s-a făcut atunci tunet mare și au venit de la marginile lumii, ca pe niște nori, toți Apostolii lui Hristos la casa Maicii Domnului, din Ierusalim. Și, începând Petru cântarea cea de îngropare, Apostolii au ridicat patul și au însoțit la mormânt trupul cel primitor de Dumnezeu. Și, sosind în satul Ghetsimani și așezând în mormânt trupul Maicii Domnului”, se arată în Sinaxarul închinat praznicului Sfintei Maria.

O sărbătoare importantă pentru credincioșii care o cinstesc pe Maica Domnului

Data de 15 august a fost asociată oficial cu această sărbătoare în timpul împăratului bizantin Mauriciu, care a rezidit biserica din Ghetsimani și i-a atribuit hramul Adormirea Maicii Domnului. Ulterior, sărbătoarea și data de 15 august au fost preluate și în Biserica din Apus.

În tradiția populară, ziua de 15 august este legată de numeroase obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație.

Una dintre superstiții spune că fetele nu trebuie să își taie părul de Sfânta Maria Mare și nici să îl arunce. O altă credință populară îi avertizează pe oameni să nu se scalde în ape curgătoare în această zi.

În unele zone, bărbații nu dorm pe prispa casei de Sfânta Maria și își schimbă acoperământul capului. Trecerea de la pălărie la căciulă era văzută ca un semn al schimbării anotimpului. Cei care nu respectau obiceiul puteau fi considerați săraci sau fără căpătâi.

Pentru cei din mediul rural, 15 august reprezenta și un reper al calendarului agricol. După această dată începea toamna, iar în unele regiuni avea loc coborârea oilor de la munte și pregătirea gospodăriilor pentru noul anotimp.

Adormirea Maicii Domnului are o semnificație aparte și pentru fetele nemăritate. Potrivit unei tradiții populare, acestea își pot căuta ursitul dacă păstrează întreaga zi în sân un fir de năpraznic și se roagă în fața icoanei Maicii Domnului, la lumina unei candele aprinse.

Alte credințe populare spun că gospodarii nu trebuie să aprindă focul cu două zile înainte de Sfânta Maria Mare, pentru a nu atrage boli asupra lor sau asupra animalelor din gospodărie. De asemenea, mersul înapoi este considerat de rău augur în această zi.

Pentru numeroși credincioși, 15 august reprezintă și un moment de pelerinaj. Mănăstirile care au hramul Adormirea Maicii Domnului atrag în fiecare an mulți oameni veniți să se roage.

Printre locurile cunoscute se numără Mănăstirea Nicula, Mănăstirea Rohia și Mănăstirea Putna, unde credincioșii participă la slujbele dedicate praznicului.

Pe 15 august își sărbătoresc onomastica numeroși români care poartă numele Maria sau forme derivate ale acestuia.

Printre numele asociate cu această zi se numără Mariana, Marina, Mia, Maricica, Marilena, Mărioara, Măriuța, Mara, Marusia, Ana-Maria, Marian, Marin, Marinel și alte forme derivate.

Și numele Mioara este asociat în unele tradiții cu ziua de 15 august. Deși termenul provine, în sens propriu, de la „mioară”, adică o oaie tânără, numele a fost folosit și ca formă alintată pentru Maria.

În schimb, Marius nu este un derivat al numelui Maria. Numele are origine latină și este legat de Marte, zeul războiului în mitologia romană.

La mai puțin de o lună după Adormirea Maicii Domnului, calendarul creștin consemnează o altă mare sărbătoare dedicată Fecioarei Maria.

Pe 8 septembrie este prăznuită Nașterea Maicii Domnului. Cele două sărbători au semnificații diferite: 15 august amintește de trecerea Maicii Domnului la cele veșnice și de mutarea sa la cer, în timp ce 8 septembrie marchează nașterea Fecioarei Maria.