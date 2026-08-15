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Prognoza meteo, 15 august. Temperaturile ajung la 34 de grade de Sfânta Maria. Unde va ploua

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Prognoza meteo, 15 august. Temperaturile ajung la 34 de grade de Sfânta Maria. Unde va plouaCanicula / sursa doto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Vremea se anunță în general frumoasă sâmbătă, 15 august, însă temperaturile vor crește în special în vestul țării, unde vor ajunge până la 34 de grade Celsius. În vest, nord-vest, centru și pe alocuri în sud va fi cald, iar în zonele montane și pe litoral sunt posibile, izolat, ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor varia între 24 de grade pe litoral și 34 de grade în Câmpia de Vest, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Prognoza meteo, 15 august. Vremea rămâne călduroasă în următoarele ore

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar în vestul, nord-vestul, centrul și local în sudul țării vremea va fi călduroasă.

Ploile de scurtă durată vor apărea izolat, în special în zonele montane și pe litoral. Fenomenele vor avea un caracter local, astfel că în cea mai mare parte a țării vremea va rămâne favorabilă activităților în aer liber. Spre seară, cerul va deveni mai mult senin.

Caniculă

Caniculă. Sursă foto: Magnific.com

Vântul se intensifică în sudul Banatului și în Dobrogea

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. În timpul zilei, acesta va avea unele intensificări în sudul Banatului și în Dobrogea. Aici, rafalele pot ajunge la 40-45 km/h.

Spre sfârșitul intervalului, ceața va apărea cu totul izolat, în special în zonele favorabile formării acestui fenomen.

Temperaturile scad până la 5 grade în unele zone

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Diferențele dintre valorile nocturne vor fi, astfel, semnificative.

În zonele depresionare din estul Transilvaniei, dimineața va fi mult mai rece decât pe litoral sau în vestul țării.

Prognoza meteo pentru București. Temperatura maximă ajunge la 30 de grade

În București, vremea va fi călduroasă sâmbătă, 15 august. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 13-15 grade.

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