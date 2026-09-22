Prognoza meteo actualizată. Frigul cuprinde țara

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat marți, 22 septembrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 19 octombrie. Temperaturile vor coborî la început sub valorile normale pentru această perioadă, iar ulterior vor începe să crească, astfel că finalul intervalului va aduce o vreme ușor mai caldă decât în mod obișnuit.

Estimările ANM indică o schimbare a regimului termic în următoarea lună. Prima parte a intervalului va fi mai rece, cu temperaturi sub normalul perioadei în toate regiunile, după care valorile termice vor începe să crească treptat.

Spre jumătatea și finalul lunii octombrie, mediile temperaturilor vor ajunge ușor peste cele obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară.

Și regimul precipitațiilor va varia. În prima săptămână, ploile vor fi mai abundente în anumite regiuni, în timp ce ulterior cantitățile de apă se vor apropia, în general, de valorile normale.

În săptămâna 21-28 septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele specifice acestei perioade în toate regiunile țării.

În privința ploilor, cantitățile de precipitații vor depăși normalul perioadei în nord-est. În vestul și sud-vestul țării va ploua mai puțin decât în mod obișnuit, iar în celelalte regiuni regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Astfel, ultima parte a lunii septembrie va aduce temperaturi mai reduse la nivelul întregii țări, înainte ca vremea să înceapă să se încălzească.

O schimbare apare în intervalul 28 septembrie-5 octombrie, când temperaturile medii vor depăși valorile normale în vestul și sud-vestul țării.

În celelalte regiuni, temperaturile se vor situa în jurul normelor climatologice.

„Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice”, potrivit estimării ANM.

În aceeași săptămână, precipitațiile vor fi mai puține decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a României.

Meteorologii anunță: „Cantitățile de precipitații vor avea o tendință spre deficit în cea mai mare parte a țării.”

Tendința de încălzire va continua și în săptămâna 5-12 octombrie. Temperaturile medii vor ajunge ușor peste cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

În același timp, situația precipitațiilor se va echilibra, iar cantitățile de apă vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării.

ANM estimează că „temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în majoritatea regiunilor”.

În privința precipitațiilor, prognoza arată că „regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării”.

Ultima săptămână inclusă în prognoza meteo, 12-19 octombrie, va aduce temperaturi ușor peste cele normale în întreaga țară.

„Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână la nivelul întregii țări”, transmite ANM.

Precipitațiile nu vor înregistra abateri importante față de valorile obișnuite ale perioadei.

Meteorologii estimează că „cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în toate regiunile”.