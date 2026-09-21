Vremea se schimbă brusc în România. Cod galben de vânt, ploi și lapoviță la munte

Vremea se schimbă brusc în România. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10:00, până joi, 24 septembrie, ora 10:00, perioadă în care temperaturile vor scădea chiar și cu 8-12 grade, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar ploile se vor extinde treptat. Pentru o parte din țară este în vigoare și un cod galben de vânt.

Schimbarea vremii se va produce treptat, începând din jumătatea de nord a țării, iar ulterior temperaturile vor scădea și în regiunile sudice.

Luni, 21 septembrie, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării. Marți, 22 septembrie, rafalele se vor resimți în special în Oltenia, local în Muntenia și în zonele montane.

Viteza vântului va ajunge, în general, la 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70-80 km/h.

În același timp, temperaturile vor coborî semnificativ. Scăderea va fi, în medie, de 8-12 grade, astfel că vremea va deveni rece pentru această perioadă. Luni, răcirea va fi resimțită în special în jumătatea de nord a țării, iar marți și miercuri va ajunge și în sud.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade. Minimele din nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi vor coborî până la valori cuprinse între 2 și 11 grade, iar cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în depresiuni.

Schimbarea vremii vine și cu precipitații în mai multe regiuni.

Luni vor fi perioade cu averse în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, iar ulterior ploile se vor extinde și în celelalte zone.

Izolat, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge în general la 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe restrânse se pot acumula între 20 și 30 de litri pe metru pătrat.

Din noaptea de luni spre marți, la munte, în special la altitudini mai mari de 1.700 de metri, precipitațiile se vor transforma temporar în lapoviță și ninsoare.

În Capitală, vremea rămâne caldă luni, chiar dacă în alte regiuni ale țării începe răcirea.

Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, în timp ce minima va coborî până în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil în timpul zilei și temporar noros pe timpul nopții, când sunt așteptate averse slabe. Cantitățile de apă vor fi reduse, de aproximativ 1-3 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă după-amiaza și seara va avea intensificări. La rafală, vitezele pot ajunge la 40-45 km/h.

ANM a emis și o atenționare cod galben pentru luni, 21 septembrie, valabilă între orele 12:00 și 21:00.

Sunt vizate Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h.

La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele vor fi și mai puternice și pot ajunge la 80-90 km/h.