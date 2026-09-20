Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru mai multe regiuni ale țării.

Rafalele vor ajunge la 50-70 de kilometri pe oră, iar la altitudini de peste 1.700 de metri pot atinge 80-90 de kilometri pe oră. În același timp, România va trece printr-o răcire accentuată, temperaturile urmând să scadă cu până la 12 grade. La munte sunt prognozate inclusiv lapoviță și ninsoare.

Potrivit ANM, avertizarea Cod galben este valabilă luni, 21 septembrie, între orele 12.00 și 21.00.

Zonele vizate sunt Oltenia, centrul și sudul Moldovei, Munții Banatului și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, iar în zonele montane situate la peste 1.700 de metri, rafalele pot ajunge la 80-90 km/h.

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă de luni, 21 septembrie, ora 10.00, până joi, 24 septembrie, ora 10.00. Aceasta anunță intensificări ale vântului, o răcire accentuată și perioade cu ploi moderate cantitativ.

Vântul va prezenta intensificări temporare luni în cea mai mare parte a țării, iar marți în Oltenia, local în Muntenia și în zona montană. Vitezele vor fi, în general, de 45-55 km/h, în timp ce la munte, la altitudini mari, rafalele pot ajunge la 70-80 km/h.

Vremea se va răci considerabil, cu temperaturi care vor coborî, în medie, cu 8-12 grade. Luni, scăderea va fi resimțită mai ales în nordul țării, urmând ca marți și miercuri aerul rece să cuprindă și regiunile sudice.

Maximele se vor situa, în general, între 14 și 21 de grade. În nopțile de marți spre miercuri și de miercuri spre joi, temperaturile minime vor coborî până la 2-11 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în depresiunile intramontane.

Vor fi și averse, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. Luni, acestea sunt așteptate în nord, centru, est și sud-est, iar ulterior și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, la 20-30 de litri pe metru pătrat.

Începând din noaptea de luni spre marți, la munte, mai ales la peste 1.700 de metri altitudine, precipitațiile se pot transforma temporar în lapoviță și ninsoare.