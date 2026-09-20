Pentagonul a publicat pe 18 septembrie 2026 un nou lot de documente, fotografii și înregistrări video despre fenomene aeriene neidentificate (UAP), printre materialele declasificate aflându-se și o filmare realizată în 1952 deasupra statului Utah, potrivit documentelor oficiale și relatărilor presei americane.

Filmarea a fost realizată pe 2 iulie 1952, în apropiere de Tremonton, Utah, de Delbert C. Newhouse, ofițer de marină american specializat în fotografie. Acesta a raportat că a observat între 12 și 14 obiecte strălucitoare sau reflectorizante și a folosit o cameră Bell & Howell Auto Master pentru a surprinde imaginile pe peliculă color Kodachrome de 16 mm.

Incidentul a intrat în atenția Forțelor Aeriene ale SUA și a fost analizat în cadrul Project Blue Book, programul militar care a investigat observațiile de OZN-uri între 1952 și 1969.

Documentele publicate recent arată că Newhouse a fost considerat de anchetatori un martor credibil și experimentat. Dosarul menționează că avea peste 1.000 de ore de experiență în fotografie aeriană.

Imaginile nu au permis însă stabilirea definitivă a identității obiectelor.

În timpul investigației au fost analizate mai multe explicații. Printre acestea s-au aflat reflexiile luminii solare pe păsări sau baloane și posibilitatea unui efect de miraj. Ulterior, unele evaluări au acordat mai multă greutate ipotezei că obiectele ar fi putut fi păsări marine care reflectau lumina soarelui.

În decembrie 1952, reprezentanți ai Project Blue Book, specialiști în baloane și reprezentanți ai General Mills Research Laboratories au analizat filmarea și imagini cu așa-numitele „pillow balloons”, baloane utilizate în perioada Războiului Rece.

Concluzia grupului a fost că obiectele din filmare prezentau asemănări cu aceste baloane și că mișcarea lor putea fi compatibilă cu explicația respectivă. Totuși, un reprezentant al General Mills a avut rezerve. Acesta a remarcat că obiectele păreau prea strălucitoare și că se deplasau prea rapid pentru a corespunde în totalitate ipotezei.

Astfel, dosarul istoric rămâne un exemplu de observație pentru care explicațiile naturale sau tehnice au fost analizate, fără ca natura obiectelor să fie stabilită cu certitudine.

Filmarea din Utah este doar una dintre componentele celei de-a șasea tranșe de documente publicate de Pentagon.

Potrivit CBS News, noul lot conține 71 de fișiere: 55 de documente PDF, 15 materiale video și o înregistrare audio. Documentele provin din perioada 1952-2025, iar 64 dintre cele 71 de fișiere conțin anumite informații redactate.

Printre materialele publicate se află și înregistrări mai recente realizate de militari sau de autorități locale. Unele imagini provin din Orientul Mijlociu, Marea Galbenă, Marea Chinei de Est și Colorado.

Un raport referitor la un incident din Orientul Mijlociu descrie șase obiecte sferice observate în apropierea unei misiuni militare. Potrivit documentului, obiectele păreau agile și își schimbau frecvent direcția. Un alt caz din 2022 descrie un obiect a cărui viteză estimată varia între 80 și 180 de mile pe oră.

Publicarea acestor materiale nu reprezintă o confirmare oficială că obiectele observate ar avea origine extraterestră.

Documentele se referă la fenomene care au rămas neidentificate sau pentru care autoritățile nu au putut stabili o explicație definitivă. În cazul filmării din Utah, chiar și evaluările istorice au luat în calcul păsări, baloane și efecte optice.

Cea mai recentă tranșă arată însă că autoritățile americane continuă să facă publice arhive care acoperă mai multe decenii de observații UAP. Filmarea realizată lângă Tremonton în 1952 oferă, în acest context, acces la una dintre cele mai vechi înregistrări cinematografice analizate de autoritățile americane în cadrul investigațiilor asupra fenomenelor aeriene neidentificate.