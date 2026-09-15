Un bărbat filmat în timp ce se plimba pe mai multe străzi din Pitești având asupra sa un topor de mari dimensiuni este căutat de polițiști, care încearcă să îl identifice și să stabilească de ce se afla în acea zonă. Imaginile au fost surprinse de camere de supraveghere în zona Platoul Craiovei – Pitești Arena, în primele ore ale dimineții.

În imaginile apărute în presa locală, bărbatul poate fi observat mergând pe străzile Vasile Militaru, Dârzului și Victor Bilciurescu.

Acesta poartă un rucsac în spate și ține în mână un topor de dimensiuni mari. Într-unul dintre momente, pare să verifice o poartă care ar putea fi deschisă.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a anunțat că polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești s-au sesizat din oficiu după ce au luat la cunoștință de imaginile publicate.

În prezent, oamenii legii desfășoară verificări pentru identificarea persoanei și pentru clarificarea împrejurărilor în care aceasta a ajuns să se deplaseze pe străzile din cartier având asupra sa toporul.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești s-au sesizat din oficiu și desfășoară cercetări pentru depistarea persoanei în cauză, clarificarea situației de fapt și luarea tuturor măsurilor legale care se impun”, a transmis Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat identitatea bărbatului și nici nu au precizat dacă acesta a comis vreo faptă penală. Cercetările urmează să stabilească inclusiv motivul pentru care persoana se afla pe străzile respective și ce intenții avea.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, bărbatul a fost observat în zona Platoul Craiovei – Pitești Arena, într-un cartier cu locuințe individuale.

Filmările surprind deplasarea acestuia pe străzi, cu rucsacul în spate și toporul în mână. Un alt element verificat de polițiști este comportamentul bărbatului în apropierea proprietăților și a autoturismelor parcate în zonă.

Până la finalizarea verificărilor, nu există informații oficiale care să confirme că persoana filmată ar fi pătruns în vreo locuință, ar fi provocat pagube sau ar fi agresat pe cineva.

Inspectoratul de Poliție Județean Argeș le recomandă locuitorilor să solicite sprijinul autorităților atunci când observă persoane despre care există indicii că se pregătesc să comită sau comit o faptă ilegală.

„În cazul în care observați persoane care par a se pregăti de săvârșirea sau săvârșesc o faptă ilegală, apelați de îndată numărul unic de urgență 112 și transmiteți operatorului informațiile pe care le dețineți”, a precizat IPJ Argeș.

Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea bărbatului și stabilirea situației de fapt. Eventualele măsuri legale vor fi dispuse în funcție de rezultatele verificărilor.