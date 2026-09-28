Armata israeliană și Shin Bet au anunțat că l-au ucis în Fâșia Gaza pe Saher Nidal Latfi Sakr, bărbatul despre care susțin că a condus motocicleta folosită pentru răpirea lui Noa Argamani și a partenerului ei, Avinatan Or, în timpul atacului din 7 octombrie 2023, potrivit agenției AFP. Operațiunea a avut loc în zona Nuseirat, în centrul Fâșiei Gaza, iar anunțul a fost făcut duminică, 27 septembrie 2026.

Potrivit comunicatului comun al armatei israeliene și serviciului de securitate internă, Sakr a intrat în Israel în timpul atacului și a condus motocicleta pe care Noa Argamani și Avinatan Or au fost transportați din zona festivalului de muzică Nova spre Fâșia Gaza. Imaginile cu răpirea celor doi au devenit unele dintre cele mai cunoscute înregistrări ale atacului din 7 octombrie.

Armata israeliană îl descrie pe Sakr drept membru al unor organizații jihadiste internaționale active în Fâșia Gaza. Potrivit autorităților israeliene, acesta ar fi furnizat arme organizației Hamas în timpul războiului și ar fi fost implicat, în ultimele luni, în pregătirea unor atacuri împotriva civililor israelieni și a militarilor israelieni.

Operațiunea din Nuseirat a fost desfășurată de armata israeliană și Shin Bet, cu participarea unității Gideonim 33 din cadrul Lahav 433, potrivit relatărilor despre comunicatul autorităților israeliene.

Există însă o neclaritate în relatările publice privind momentul exact al loviturii. Unele surse au indicat că aceasta a avut loc sâmbătă, în timp ce o relatare ulterioară a citat informații potrivit cărora atacul ar fi avut loc duminică.

Pe 7 octombrie 2023, Noa Argamani și Avinatan Or se aflau la festivalul de muzică Nova, în apropierea frontierei cu Fâșia Gaza, când au fost capturați în timpul atacului Hamas asupra Israelului.

În imaginile filmate atunci, Argamani apare pe motocicletă, în timp ce strigă și întinde mâinile spre partenerul ei. Avinatan Or este văzut separat, cu mâinile legate la spate și înconjurat de mai mulți bărbați. Înregistrarea a fost distribuită pe scară largă și a devenit una dintre imaginile asociate cu răpirile din 7 octombrie.

Noa Argamani a fost eliberată în iunie 2024, în cadrul operațiunii militare israeliene desfășurate la Nuseirat. Avinatan Or a rămas în captivitate până în octombrie 2025, când a fost eliberat împreună cu alți ostatici în cadrul acordului de încetare a focului din Gaza.

Armata israeliană a afirmat că eliminarea lui Sakr a avut ca scop îndepărtarea unei amenințări pe care acesta ar fi reprezentat-o pentru Israel.

🔴ELIMINATED: Saher Nidal Latfi Sakr, a terrorist operative affiliated with global jihadist organizations operating in Gaza. Among other activities, he supplied weapons to Hamas during the war. Sakr infiltrated Israel during the October 7 Massacre and drove the motorcycle used… pic.twitter.com/5eHFifE6l9 — Israel Defense Forces (@IDF) September 27, 2026

În comunicatul citat de presa internațională, autoritățile israeliene au legat atât activitatea sa din timpul atacului din 7 octombrie, cât și presupusele sale activități ulterioare de organizațiile armate care operează în Fâșia Gaza.

Informațiile despre identitatea și activitatea lui Sakr provin în principal de la autoritățile israeliene. Sursele citate nu oferă, în acest moment, detalii independente privind eventualele victime suplimentare ale loviturii din Nuseirat.

Atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a provocat moartea a peste 1.200 de persoane și capturarea a aproximativ 250 de ostatici, potrivit bilanțurilor internaționale. Israelul a lansat ulterior o amplă operațiune militară în Fâșia Gaza, conflictul provocând zeci de mii de victime palestiniene și o criză umanitară de proporții.

Cazul lui Noa Argamani și al lui Avinatan Or a rămas unul dintre cele mai cunoscute exemple ale răpirilor din 7 octombrie. Anunțul privind moartea lui Saher Nidal Latfi Sakr readuce în atenție imaginile din acea zi și traseul celor doi ostatici din momentul capturării până la eliberarea lor.