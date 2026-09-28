„Operațiunea Colț Alb”. De la doi adolescenți suspectați de trafic de droguri la un arsenal de arme letale. Un dosar din Maramureș ridică întrebări despre recrutarea tinerilor, conexiunile transfrontaliere și riscul ca piața drogurilor să genereze forme tot mai periculoase de criminalitate.

La prima vedere, comunicatul transmis în această săptămână de DIICOT despre o operațiune desfășurată în Maramureș pare unul dintre numeroasele dosare de trafic de droguri instrumentate de autorități.

Trei persoane - un bărbat de 47 de ani, G.C.I., și doi tineri, Ș.R.V., de 19 ani, și Ș.D.D.V., de 17 ani - sunt cercetate într-un dosar de trafic de droguri de mare risc și de substituenți de droguri.

Potrivit anchetatorilor, activitatea infracțională investigată s-ar fi desfășurat în perioada 2024–2026 și ar fi constat în procurarea, deținerea, punerea la dispoziție și comercializarea unor droguri de mare risc, atât sub formă cristalină, 2-CMC și 3-CMC, cât și sub formă vegetală, impregnată cu MDMB-4en-PINACA.

În cazul bărbatului de 47 de ani, anchetatorii susțin și comercializarea unor produse psihoactive, respectiv 4-BMC.

Au fost efectuate șase percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate plicuri și recipiente cu substanțe cristalizate, vegetale și lichide, aflate în curs de expertizare, un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanță, bani în lei și euro și alte mijloace de probă. Cei în cauză au fost arestați preventiv.

Până aici este un dosar de trafic de droguri, însă dosarul conține un element surpriză!

A fost un arsenal descoperit într-un dosar de droguri. La locuința lui G.C.I., zis “Colț Alb”, de 47 de ani, catalogat de presă ca fiind un interlop local, condamnat pentru acte de violență, polițiștii au descoperit două pistoale letale, cu încărcătoarele aferente și un număr impresionant de cartușe de calibru 9 mm, toate deținute ilegal.

Mai exact, anchetatorii au identificat două pistoale letale, două încărcătoare alimentate cu câte 15 cartușe de 9 mm, un alt încărcător cu 13 cartușe de același calibru, pregătite pentru folosire, și alte 175 de cartușe de 9 mm. În total, vorbim despre peste 200 de cartușe letale care puteau fi folosite oricând.

Imaginile prezentate public de polițiști nu ne arată arme improvizate sau obiecte fără relevanță, ci, dimpotrivă, un Stechkin, pistol automat de fabricație sovietică, un model militar cunoscut, prevăzut cu pat rabatabil detașabil.

Stechkin-ul, cunoscut sub denumirea APS, este o armă proiectată pentru utilizare militară și pentru unități specializate. Modelul a fost și în dotarea unor structuri din România, precum Direcția a V-a și USLA.

Tocmai de aceea, originea unei asemenea arme reprezintă o întrebare importantă pentru anchetatori.

Cum a ajuns un pistol Stechkin în posesia unui civil și de unde provine arma? Este o întrebare la care pot răspunde doar verificările criminalistice și întreg probatoriul administrat.

Al doilea pistol identificat și prezentat publicului este un Smith & Wesson, armă de fabricație americană, de asemenea letală.

La acestea se adaugă dispozitivul de tip pistol Taser, destinat producerii de electroșocuri și utilizat în anumite sisteme de ordine publică din străinătate, precum SUA și Marea Britanie.

Astfel, un dosar care pornește de la droguri ajunge să includă droguri de mare risc, arme letale, muniție în cantitate semnificativă și un pistol cu electroșocuri.

Este combinația care obligă anchetatorii să privească dosarul dincolo de simpla distribuție locală a unor substanțe interzise.

De unde vin armele? Aceasta este una dintre întrebările esențiale ale anchetei.

În cazul Stechkin-ului, particularitățile modelului deschid inclusiv ipoteza unei proveniențe mai vechi, nefiind exclusă varianta să aibă legătură cu evenimentele din decembrie 1989.

Au fost folosite aceste arme vreodată în comiterea unor infracțiuni? Răspunsul poate veni numai după efectuarea expertizelor și compararea eventualelor urme balistice cu bazele de date și cu armele implicate în alte cauze penale.

Dacă verificările ar indica o legătură cu alte fapte, amploarea reală a dosarului s-ar putea schimba radical.

Dar poate mai importantă decât arsenalul este vârsta celor doi frați inculpați, acuzați alături de bărbatul de 47 de ani, Ș.R.V., de 19 ani, și Ș.D.D.V., de 17 ani.

Potrivit perioadei indicate de anchetatori pentru activitatea investigată, 2024–2026, rezultă că cei doi ar fi intrat în atenția anchetatorilor pentru activități de trafic încă de la vârste foarte mici, 15, respectiv 17 ani.

Acest detaliu schimbă oarecum perspectiva dosarului, așezându-l într-o notă de gravitate, cu valoarea unui semnal de alarmă pentru autorități.

Pentru că problema nu mai este doar cine vinde droguri. Devine esențial să aflăm cine recrutează, cine coordonează și cine îi introduce pe adolescenți în mecanismul traficului.

E posibil să fi fost o „școală de trafic de droguri”? În jurul dosarului apar astfel întrebări despre o posibilă relație între G.C.I., 47 de ani, și cei doi tineri.

Dacă ancheta va demonstra că minorul și tânărul acționau sub coordonarea adultului, cazul ar putea contura un mecanism de recrutare și formare a unor noi distribuitori.

Termenul de „școală de trafic de droguri” poate părea metaforic, dar descrie un risc pe care autoritățile nu își permit să îl ignore.

Rețelele de trafic nu au nevoie doar de furnizori și clienți. Au nevoie de oameni care să distribuie “marfa”. Iar recrutarea celor foarte tineri poate reprezenta una dintre cele mai eficiente metode de extindere a unei piețe ilegale.

De aceea, întrebarea fundamentală nu este doar cine a vândut, ci și cine se află deasupra celor care vând.

Ancheta ar trebui să lămurească și posibilul traseu internațional al drogurilor și al armelor.

În cauză apar mai multe substanțe cu risc ridicat: 2-CMC, 3-CMC, MDMB-4en-PINACA și 4-BMC.

Dacă informațiile privind proveniența externă a acestor substanțe, inclusiv ipoteza unui traseu dinspre Olanda, vor fi confirmate, ancheta va trebui să urmărească nu doar distribuția locală, ci întregul lanț de aprovizionare.

De unde au fost cumpărate? Cine le-a transportat? Cine a finanțat achizițiile? Cine a coordonat distribuția? Și, mai ales, unde ajungeau banii?

Aceste întrebări sunt esențiale pentru orice investigație serioasă privind criminalitatea organizată, pentru că dealerul de la nivelul străzii este, de multe ori, doar ultima verigă.

Un semnal pe care România nu ar trebui să îl ignore este legat de posibila apariție a violenței extreme legate de fenomenul drogurilor.

Este tentant să privim cazurile cu droguri și arme ca pe niște spețe izolate.

Să spunem că asemenea situații sunt caracteristice unor state în care criminalitatea asociată drogurilor a căpătat forme extrem de violente.

Dar tocmai experiența acelor țări ar trebui analizată cu atenție. Nu pentru a spune că România se află deja în aceeași situație. Nu există, în acest dosar, suficiente elemente pentru o asemenea concluzie.

Există însă un semnal care merită urmărit: droguri de mare risc, persoane foarte tinere suspectate de trafic și arme letale deținute ilegal în aceeași poveste.

Este genul de combinație care trebuie să determine autoritățile să privească și înainte, nu doar înapoi la ceea ce au săvârșit inculpații.

Ce trebuie făcut? Răspunsul nu poate fi doar unul represiv.

Combaterea fenomenului presupune investigații financiare, cooperare internațională, schimb de informații, expertize criminalistice, identificarea furnizorilor și destructurarea rețelelor, nu doar a ultimilor distribuitori.

În același timp, prevenirea recrutării minorilor trebuie să devină o prioritate.

Pentru că un adolescent atras astăzi într-o rețea de distribuție poate reprezenta mâine o verigă într-o structură criminală mult mai sofisticată.

Iar aici responsabilitatea nu aparține exclusiv poliției și procurorilor.

Este nevoie de politici publice coerente, de resurse pentru structurile specializate, de tehnologie, personal și capacitate de analiză.

Drogurile nu mai pot fi tratate doar ca o problemă de consum. Atunci când în ecuație apar bani, rețele, arme și recrutarea tinerilor, problema devine una de criminalitate organizată și siguranță publică.

În acest context trebuie să fim anticipativi și preocupați în mod constant.

Cazul trebuie să își urmeze cursul în justiție. G.C.I., 47 de ani, Ș.R.V., 19 ani, și Ș.D.D.V., 17 ani, beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile formulate de procurori trebuie demonstrate prin probe și confirmate de instanță.

Dar dincolo de situația juridică a celor trei există o întrebare esențială. Ce se întâmplă dacă astfel de cazuri nu mai sunt excepții, ci începutul unei transformări a pieței drogurilor din România?

Pentru că adevărata miză a „Operațiunii Colț Alb” s-ar putea să nu fie doar ceea ce au găsit polițiștii în urma celor șase percheziții, ci ceea ce stă în spatele întregului caz.

Cât de departe poate ajunge fenomenul drogurilor în România dacă nu este oprit înainte ca banii, rețelele, armele și recrutarea tinerilor să se transforme într-un mecanism criminal consolidat?

Poate că acesta este adevăratul semnal de alarmă al dosarului din Maramureș, care ar trebui să dea serios de gândit responsabililor.